Vitályos Eszter: Ne engedjük, hogy Brüsszel háborúba vigye Európát Oroszország ellen!

A Fidesz azért indított aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert a háború kitörése óta az az álláspontja, hogy békére van szükség, és amíg a háború tart Európa, így Magyarország sem számíthat gazdasági fellendülésre – jelentette ki Vitályos Eszter az aláírásgyűjtés szentendrei állomásán szombaton.

A körzet fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta: az látható, hogy Brüsszel háborúra készül, vagyis Európát háborúba akarják vinni Oroszország ellen.

A Fidesznek a háború kezdete óta az az álláspontonja, hogy békére van szükség, tárgyalóasztalhoz kell ülni, mert a harctéren nem lehet békét teremteni.

A politikus szerint mindenki számára világossá kell válnia, hogy amíg a háború tart, addig Európa gazdasági fellendülése várat magára.

Ebben a helyzetben pedig minden magyarnak is az az érdeke, hogy békében, biztonságban és jó anyagi körülmények között éljen; ezt blokkolja a háború. Ezért a Fidesz a brüsszeli háborús tervek ellen kíván kiállni az aláírásgyűjtéssel

– tette hozzá. Közlése szerint, a következő hetekben minden nagyvárosba és a kisebb falvakba is el fognak jutni és akár személyesen is fel fogják keresni a polgárokat, annak érdekében, hogy minél többen csatlakozzanak az aláírásgyűjtéshez.

Emlékeztetett arra:

csütörtökön látott napvilágot egy olyan, az európai vezetők által fémjelzett felkészülési terv, amely további forrásokat kíván Ukrajna és a háború finanszírozására fordítani.

– A következő hétéves uniós költségvetésből például nyolcszázmilliárd eurót akarnak a hadiiparra és a háborúra fordítani, ami hátráltatja Európa fejlődését. Az is tudható már, hogy az EU vezetőinek törekvése szerint Ukrajna gyorsított eljárás keretében csatlakozhatna az Európai Unióhoz, és Brüsszel Ukrajna újjáépítésének költségeit is a tagállamokra szeretné hárítani – sorolta.

Ellen kell állni annak a brüsszeli tervnek is, amely Magyarországot leválasztaná az olcsó orosz energiáról, mert annak megmaradása számunkra létkérdés

– mondta Vitályos Eszter.