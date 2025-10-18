békeháborúbéketárgyalás

Szánthó Miklós: A messiásvárásba belebolondult baloldal a budapesti béketárgyalás jelentetősségét bagatellizálja

A világ vezető hatalmai rácáfoltak a balliberális mantrára, ami szerint Magyarország elszigetelődött.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 10:57
Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Szergej Bobilev
– Sajnálom, tiszás baloldal, de Orbán Viktornak megint nem igaza van, hanem igaza lesz! – jelentette ki Szánthó Miklós a közösségi oldalán. Az Alapjogokért Központ főigazgatója három plusz egy érvel is alátámasztotta állítását.

Anchorage, 2025. augusztus 16. Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótájékoztatót tart az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én. MTI/EPA/Szputnyik/Gavriil Grigorov
Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Gavriil Grigorov

A Budapesti Békecsúcs egyfelől és mindenekelőtt természetesen azért generációs jelentőségű, mert véget vethet a valóban orosz agresszió miatt indult, de hathatós brüsszeli „segítséggel” is globálissá eszkalált ukrajnai háborúnak: Trump és Putyin magyar földön létrejövő találkozója kézközelbe hozza a békét – mutatott rá első pontként.

A főigazgató a második pontban azt is jelezte, hogy mindennek van egy erős aktuál- és belpolitikai dimenziója is:

bizonyítja, hogy amit fősodratú balos-liberális-tiszás nyilvánosság mond vagy sugall Magyarország és Orbán Viktor kapcsán, az egész egyszerűen nem igaz. Magyarország megy jó irányba az autópályán, ők meg a helikopter.

Ahogy a korábbi unorthodox gazdaságpolitika, a rezsicsökkentés, a határvédelem kapcsán, a békemisszió ügyében is megpróbálták eltagadni a dolog lényegét, hol hasztalannak, hol nevetségesnek, hol barbarisztikusnak állítva be a magyar álláspontot. Megint kiderült: nekik nem csak magával az állásponttal volt bajuk, hanem legfőképp azzal, hogy az magyar – mutatott rá Szánthó Miklós. 

Most, hogy a világ vezető hatalmai úgy gondolják, pontosan az eddigiekben vitt józan, realista, békepárti vonala miatt Budapest alkalmas egy ilyen csúcs lebonyolítására, minden eddigi kamuérv-készlet dugába dől: már hogy „Orbán kiiratkozott a késsel-villával enni tudók klubjából”, hogy „elszigetelődött”, hogy „magára maradt, már senki nem veszi komolyan” – írta a főigazgató. Majd rámutatott: éppen arról van szó, hogy új világ van, átalakul a globális hatalmi struktúra, Brüsszel erre képtelen jól reagálni, a magyar jobboldal viszont érti, mi zajlik körülöttünk, és ezt felhasználva azonosítja be és viszi sikerre a magyar érdeket: 

ezt hívják konnektivitásnak, összekapcsoltságnak, hogy minden fontos szereplővel jó viszonyban legyünk. Igen, ennek köszönhető, hogy most tényleg Magyarországon a világ szeme.

Persze igazolást nyer, hogy a szembekötve héjáskodó, háborúpárti, blokkosodásra építő EU-s politika – amelynek Magyar Péterék és az őket reklámozó hazai balos „sajtó” szügyig a része – tévút és Európát az eljelentéktelenedés útjára viszi – tette hozzá.

Harmadik pontként Szánthó Miklós jelezte, érti, hogy a 

messiásvárásba – megint – belebolondult hazai ballib nyilvánosság kínjában már nem tud mást mondani, mint hogy »ez csak jelképes« és, hogy »semmi kézzelfogható haszna nincs«.

Azonban a békének, jól tudjuk, óriási kézzelfogható haszna lenne: erősödne a magyar gazdaság, csökkenne az inflációs nyomás, mérséklődnének az energiaárak és megszűnne a rezsicsökkentés fenyegetettsége – sorolta a példákat. 

Azzal kapcsolatban, hogy miért fontos a szuverenitás, az ország vezetőjenek függetlensége, a főigazgató jelezte, 

azért, mert a szabadság egy lehetőség: lehetőség arra, hogy a helyeset cselekedjük.

Magyarország most éppen ezt teszi – tette hozzá.


Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Szergej Bobilev)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

