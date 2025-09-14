Orbán Viktor: Sokan vagyunk, erősek vagyunk

Orbán Viktor Facebookon osztott meg képeket a Fidesz politikai táborából, és így kommentált: „Sokan vagyunk! Erősek vagyunk!”

A Harcosok Klubja edzőtáborban Orbán Viktort rocksztárként fogadták, és a résztvevők aktívan vettek részt a programokon, jelezve a párt növekvő lendületét a 2026-os választásokhoz közeledve.

Eközben a Tisza Párt aktivitása visszaesett: Magyar Péter körül belső konfliktusok és csökkenő részvétel jellemzik az ellenzéki rendezvényeket, miközben a Fidesz folyamatosan erősíti a szavazók lelkesedését. A következő nagy politikai esemény a digitális polgári körök szeptember 20-i találkozója lesz, amely várhatóan újabb lendületet ad.