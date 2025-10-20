Rocklegenda tűnt fel a harcosok edzőtáborában + videó

Orbán Viktor a hétvégi Harcosok Klubja edzőtábor eseményeiről újabb videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben feltűnnek ismert közéleti szereplők, így Bayer Zsolt publicista, Bohár Dániel riporter és Nagy Feró rockzenész is.

Orbán Viktor előadást tartott a Harcosok Klubja edzőtáborában (Forrás: Facebook)

Bohár Dániel a közösségi oldalán kiemelte: ezt a hétvégét Orbán Viktor és a kormánypártok nyerték. A riporter felidézte, hogy mindez a budapesti békecsúcs híréről indult, majd követte a Harcosok Klubja edzőtábor.

Megmutattuk, hogy erősek vagyunk, összetartunk és kiállunk egymásért

– fogalmazott.

A tábor során a résztvevők végig jó hangulatban töltötték az időt. A program egyik emlékezetes pillanata volt, amikor Orbán Viktor a Dankó Rádió „Az év magyarnótája” szavazásán leadta voksát. A miniszterelnök erről videót is megosztott a közösségi oldalán.

A miniszterelnök a rendezvényen elmondta véleményét a Magyar Péterről és pártjáról is.