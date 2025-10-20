Orbán Viktorharcosok klubjaBayer ZsoltZánkaBohár Dániel

Rocklegenda tűnt fel a harcosok edzőtáborában + videó

Közéleti személyiségek és hírességek is feltűntek a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában, köztük Bayer Zsolt, Bohár Dániel és Nagy Feró. A hétvégi rendezvényen még többen vettek részt, mint az első táborban.

2025. 10. 20.
Orbán Viktor a hétvégi Harcosok Klubja edzőtábor eseményeiről újabb videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben feltűnnek ismert közéleti szereplők, így Bayer Zsolt publicista, Bohár Dániel riporter és Nagy Feró rockzenész is.

Orbán Viktor előadást tartott a Harcosok Klubja edzőtáborában (Forrás: Facebook)

Bohár Dániel a közösségi oldalán kiemelte: ezt a hétvégét Orbán Viktor és a kormánypártok nyerték. A riporter felidézte, hogy mindez a budapesti békecsúcs híréről indult, majd követte a Harcosok Klubja edzőtábor.

Megmutattuk, hogy erősek vagyunk, összetartunk és kiállunk egymásért

 – fogalmazott.

@viktor_a_tiktokon Harcosok klubja - Zánka #orbanviktor #miniszterelnok #harcosokklubja #edzőtábor ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

A tábor során a résztvevők végig jó hangulatban töltötték az időt. A program egyik emlékezetes pillanata volt, amikor Orbán Viktor a Dankó Rádió „Az év magyarnótája” szavazásán leadta voksát. A miniszterelnök erről videót is megosztott a közösségi oldalán.

A miniszterelnök a rendezvényen elmondta véleményét a Magyar Péterről és pártjáról is.

1/23 Mindenki Orbán Viktor előadására volt kíváncsi a Harcosok Klubja edzőtáborában

Mint arról már beszámoltunk, az eseményen Orbán Viktor mellett több kormánypárti politikus is felszólalt, köztük Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

A zánkai tábor a sátoraljaújhelyi rendezvény folytatásának számít, ám

most még több „digitális harcos” volt jelen,

jelezve a program egyre növekvő népszerűségét a fiatalabb közönség körében.

Borítókép: Orbán Viktorral sokan fotózkodtak a Harcosok Klubja edzőtáborában (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

