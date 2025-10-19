Rendkívüli

Túlfeszítette a húrt Zelenszkij, kiderült miért dobták ki ismét a Fehér Házból + videó

A miniszterelnök is szavazott az év nótájára + videó

Orbán Viktor szerint most kezdődik a tánc.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 19. 23:08
Leadta voksát Orbán Viktor a Dankó Rádió az év magyarnótája szavazásán. Erről a miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg videót.

Ahogyan én szeretek, az például jó. Az én apámnál nincs jobb a világon, az nagyon jó. Csitt csatt rózsám, az ugye közönségkedvenc. Most kezdődik a tánc, az klasszikus

– sorolta Orbán Viktor néhány választható dal címét. Jó válogatás – jegyezte meg.

A kormányfő választása végül a

Most kezdődik a tánc

című nótára esett, amely akár szólhatott volna a második Harcosok klubja-edzőtáborban is, ahol rengetegen gyűltek össze.

Mint beszámoltunk róla, a hétvégén Zánkán zajlott a Harcosok klubja edzőtábora, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mellett számos kormánypárti politikus, többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter és Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is felszólalt.

Egy hónappal ezelőtt tartották a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábort, ami szintén óriási siker volt, ám most még több digitális harcos gyűlt össze a folytatásra.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

