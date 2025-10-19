Harcosok KlubjaKocsis MátéFidesz – KDNP

A tiszás kamuprofilokkal képtelenség lenne edzőtábort tartani

Nagy érdeklődés mellett zajlott a Harcosok Klubja zánkai edzőtábora, amit Kocsis Máté helyszíni beszámolója is alátámaszt.

2025. 10. 19. 10:25
Kocsis Máté galériát osztott meg a közösségi oldalán a Harcosok Klubja zánkai edzőtáboráról. A képeken látható, hogy rengetegen vettek részt a rendezvényen.

Na ez az, amit a tiszás kamuprofilok nem tudnak megtenni

– fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője a bejegyzésben.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a hétvégén zajlik a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. A rendezvényen a kormányfő is részt vesz, akit vastapssal köszöntöttek a digitális harcosok.

Mint ismert, a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra. A helyszínről Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója már be is jelentkezett korábban,

 jelen van és felszólalt  Lázár János építési és közlekedési miniszter is.

Borítókép: Harcosok Klubja edzőtábor (Forrás: Facebook)

 

