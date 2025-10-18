Harcosok KlubjapatriótaOrbán ViktorDeák Dániel

Így köszöntötték a digitális harcosok Orbán Viktort + videó

Vastaps fogadta a miniszterelnököt, amikor megjelent a lelátón.

Forrás: Facebook2025. 10. 18. 18:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hatalmas tapssal köszöntötték Orbán Viktor miniszterelnököt a második Harcosok Klubja edzőtábor résztvevői. Erről Deák Dániel osztott meg videót a közösségi oldalán.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője videója mellé kommentben azt írta:

Rengetegen vagyunk a Harcosok Klubja táborban. Fiatalok, idősek, budapestiek, vidékiek, az ország minden tájáról, sok hazaszerető patrióta. Már csak öt nap és békemenet!

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ma startol a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Az eseményt október 18–19. között rendezik.

Emlékezetes, hogy az első, sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így

most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.