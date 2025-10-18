Így köszöntötték a digitális harcosok Orbán Viktort + videó

Hatalmas tapssal köszöntötték Orbán Viktor miniszterelnököt a második Harcosok Klubja edzőtábor résztvevői. Erről Deák Dániel osztott meg videót a közösségi oldalán.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője videója mellé kommentben azt írta:

Rengetegen vagyunk a Harcosok Klubja táborban. Fiatalok, idősek, budapestiek, vidékiek, az ország minden tájáról, sok hazaszerető patrióta. Már csak öt nap és békemenet!

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ma startol a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Az eseményt október 18–19. között rendezik.

Emlékezetes, hogy az első, sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így

most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)