Így köszöntötték a digitális harcosok Orbán Viktort + videó

Hatalmas tapssal köszöntötték Orbán Viktor miniszterelnököt a második Harcosok Klubja edzőtábor résztvevői. Erről Deák Dániel osztott meg videót a közösségi oldalán.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője videója mellé kommentben azt írta:
Rengetegen vagyunk a Harcosok Klubja táborban. Fiatalok, idősek, budapestiek, vidékiek, az ország minden tájáról, sok hazaszerető patrióta. Már csak öt nap és békemenet!
Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ma startol a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Az eseményt október 18–19. között rendezik.
Emlékezetes, hogy az első, sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így
most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)