Orbán Viktor: Meccs előtt edzőtábor, kezdünk + videó

„Kezdünk! Egy a tábor, egy a zászló” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. Ahogy korábban megírtuk, a miniszterelnök megérkezett a második Harcosok Klubja edzőtáborba. Az eseményt október 18–19. között rendezik Zánkán.

Orbán Viktor egy videót is közzétett a rendezvényre való megérkezéséről a TikTok-oldalán.

Meccs előtt edzőtábor

– mondta a kormányfő a jövő évi választásokra utalva.

A helyszínről korábban Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója már bejelentkezett.

Emlékezetes, hogy az első, sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így

most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök megérkezik a második Harcosok Klubja edzőtáborba (Forrás: Facebook)