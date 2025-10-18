Lázár János: A Harcosok Klubjában a jövő oldalán állunk

„Zánkán is megmutattuk, hogy a történelem jó oldalán állunk, jó helyen vagyunk, igazunk van, és mi, a Harcosok Klubjában a jövő oldalán állunk” – jelentette ki Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter felszólalt a Harcosok Klubja második edzőtáborában.

Lázár János rámutatott, a jobboldal ideje nem lejárt, hanem most kezdődik csak igazán. „Minden nap, minden embernek, minden eszközzel azon kell dolgoznia, hogy érveljen az online és az offline térben is, hogy nekünk van igazunk” – hangsúlyozta.

A Fidesz a garancia, és mi garantáljuk azt, hogy Magyarország biztonságos ország marad. Ameddig mi kormányozzuk ezt az országot, nemcsak hogy nem lépünk be a háborúba, de a békéért fogunk küzdeni a legvégsőkig

– szögezte le a tárcavezető.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ma startolt a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán, ami vasárnapig tart. A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz, akit vastapssal köszöntöttek a digitális harcosok.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Forrás: Facebook)




