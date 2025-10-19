Orbán Viktor elköszönt a harcosoktól + videó

Jó volt veletek! – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán a Harcosok klubja hétvégi, Zánkán rendezett edzőtáborából.

Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a Harcosok klubja edzőtáborában. Fotó: Fischer Zoltán

A miniszterelnök által megosztott képeken jól látható, hogy rengetegen vettek részt a gyűlésen.

Egyre többen vagyunk

– olvasható a bejegyzésben.

Míg egy másik bejegyzéséhez azt írta a kormányfő:

Maradunk végig.

Mint beszámoltunk róla, a hétvégén Zánkán zajlott a Harcosok klubja edzőtábora, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mellett számos kormánypárti politikus, többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter és Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is felszólalt.

Egy hónappal ezelőtt tartották a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábort, ami szintén óriási siker volt, ám most még több digitális harcos gyűlt össze a folytatásra.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok klubja zánkai edzőtáborában (Forrás: Facebook)