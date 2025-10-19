A harcosok edzőtáborában megkezdődött a második nap + videó

Megkezdődött a Harcosok Klubja edzőtáborának a második napja. Mint ismert, a hétvégén Zánkán zajló rendezvényén Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz, akit szombaton vastapssal köszöntöttek a digitális harcosok. A mostani a második edzőtábora a Harcosok Klubjának, az elsőre egy hónapja Sátoraljaújhelyen került sor.

Hatalmas siker a Harcosok Klubja zánkai edzőtábora (Forrás: Facebook)

Már az első edzőtábor is óriási siker volt,

Zánkán pedig még több digitális harcos gyűlt össze a folytatásra.

Orbán Viktor előadást tart a harcosok edzőtáborában (Fotó: Fischer Zoltán)

Orbán Viktor kért egy kávét

Orbán Viktor ma is több bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán az edzőtáborból.

Jó buli volt tegnap, de ma már újra meló van

– írta a legújabb videójához a kormányfő.

Egy másik bejegyzés szerint kávét is rendelt a kormányfő.

Edzőtábor 2025 – ezzel a mondattal is megosztott már egy videót ma a miniszterelnök.

Míg egy másik videóban pedig az látható, hogy rengetegen vannak jelen a zánkai edzőtáborban.

Szombaton hatalmas tapssal köszöntötték Orbán Viktort a második Harcosok Klubja edzőtábor résztvevői, amiről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője osztott meg videót a közösségi oldalán.

A tiszás kamuprofilok nem tudják megtenni

A helyszínről Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója már bejelentkezett korábban.

Egész jól nézünk ki

– idézte Orbán Viktor miniszterelnököt Menczer Tamás a Harcosok Klubja második edzőtáborában elmondott beszédében.

Menczer Tamás felidézte a Harcosok Klubja jelmondatát is:

Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen.

Jelen van és felszólalt Lázár János is.

Zánkán is megmutattuk, hogy a történelem jó oldalán állunk, jó helyen vagyunk, igazunk van, és mi, a Harcosok Klubjában a jövő oldalán állunk

– közölte az építési és közlekedési miniszter a Harcosok Klubja második edzőtáborában.

Kocsis Máté képgalériát osztott meg a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője a nagy tömeg kapcsán megjegyezte:

Na ez az, amit a tiszás kamuprofilok nem tudnak megtenni.

Borítókép: Orbán Viktor a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)