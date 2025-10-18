Telt házas a Harcosok Klubja második edzőtábora + videó

„Egész jól nézünk ki” – idézte Orbán Viktor miniszterelnököt Menczer Tamás a Harcosok Klubja második edzőtáborában elmondott beszédében. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett, a Harcosok Klubja első edzőtábora is óriási siker volt, néhány héttel ezelőtt Sátoraljaújhelyen nyolcszázan voltak. „Most közel kétszer annyian vagyunk, és csak azért nem vagyunk többen, mert nem férnek többen be” – hangsúlyozta.

Menczer Tamás felidézte a Harcosok Klubja jelmondatát is:

Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ma startolt a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Az eseményt október 18–19. között rendezik.

A rendezvényen Orbán Viktor is részt vesz.

Megírtuk, a miniszterelnököt vastapssal köszöntötték a digitális harcosok.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)