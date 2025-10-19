Lázár János: Két oka is van, hogy győzelmet aratunk + videó

– Van egy nagyon jó hírem nektek, harcosok, 2026-ban győzni fogtok – jelentette ki Lázár János a Harcosok klubja zánkai edzőtáborában. Az építési és közlekedési miniszter az ott elmondott beszédéből most egy részletet osztott meg a közösségi oldalán.

Forrás: Facebook

A miniszter szerint annak, hogy győzni fognak, két oka is van. Az egyik az az, hogy a történelem jó oldalán állnak: – Végre jó helyen vagyunk, igazunk van, jó oldalon állunk, a jövő oldalán állunk. Ez a legfontosabb dolog – tette hozzá.

A második, ami a győzelmet garantálja, az ti vagytok magatok

– hangsúlyozta az ott lévőknek Lázár János. – Az elmúlt 16 év azért lehetett sikeres, azért arathattunk óriási győzelmeket, mert nekünk, fideszeseknek ilyen csapatunk van, mint ti. Én büszke vagyok, hogy közétek tartozhatom, és köszönöm, hogy itt állhatok előttetek – hangsúlyozta a miniszter.

Jelezte: azért is vállalta ezt a csatát és a küzdelmet a következő napokban, hónapokban, minden nap minden órájában, mert úgy gondolja, eljött az ideje annak is, hogy