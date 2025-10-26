A nyugdíj a Tisza Párt számára csak egy szám + videó

Az idősek tiszteletet és megbecsülést érdemelnek, nem degressziót meg tiszás nyugdíjadót – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bejegyzésében megosztott egy részletet a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában tartott előadásából.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Menczer Tamás a videójában rámutatott: – A nyugdíj a Tisza Párt számára csak egy szám, számunkra a szüleink és nagyszüleink generációját jelenti. A szüleink és a nagyszüleink súlyos történelmi hányattatások közepette rengeteget dolgoztak azért, rengeteget tettek azért, hogy generációnk és az utánunk következő generáció a lehető legjobb körülmények között éljen – emlékeztetett.

Mi megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét, visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat és fenntartjuk a rezsicsökkentést

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus a videója mellé írt kommentben.

A Tisza ezzel szemben megadóztatná a nyugdíjakat

– figyelmeztetett Menczer Tamás, majd hozzátette: – Nem fogjuk hagyni!

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)