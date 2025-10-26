Rendkívüli

Ékszerrablás a Louvre-ban: két embert őrizetbe vettek

A nyugdíj a Tisza Párt számára csak egy szám + videó

Mi megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét, visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat és fenntartjuk a rezsicsökkentést – emlékeztetett a Fidesz kommunikációs igazgatója.

2025. 10. 26. 10:46
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI
Az idősek tiszteletet és megbecsülést érdemelnek, nem degressziót meg tiszás nyugdíjadót – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bejegyzésében megosztott egy részletet a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában tartott előadásából.

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás sajtótájékoztatót tart "Mindenkinek tudnia kell a Tisza-adóról, a Fidesz 4 millió szórólapot visz el a postaládákba" címmel az Országházban 2025. szeptember 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Menczer Tamás a videójában rámutatott: – A nyugdíj a Tisza Párt számára csak egy szám, számunkra a szüleink és nagyszüleink generációját jelenti. A szüleink és a nagyszüleink súlyos történelmi hányattatások közepette rengeteget dolgoztak azért, rengeteget tettek azért, hogy generációnk és az utánunk következő generáció a lehető legjobb körülmények között éljen – emlékeztetett.

Mi megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét, visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat és fenntartjuk a rezsicsökkentést

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus a videója mellé írt kommentben.

A Tisza ezzel szemben megadóztatná a nyugdíjakat

– figyelmeztetett Menczer Tamás, majd hozzátette: – Nem fogjuk hagyni!

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

 


