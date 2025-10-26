Rendkívüli

Ékszerrablás a Louvre-ban: két embert őrizetbe vettek

TűzfalcsoportRuszin-Szendi Romuluszhatalomátvétel

Így készül a Tisza a hatalomátvételre, de amit terveznek, azért lecsuknák őket

A Tisza politikusának szavai egyre inkább a fegyveres készültség logikáját idézik.

Munkatársunktól
2025. 10. 26. 10:27
Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter embere szerint készítik a kormányprogramot, de amit terveznek, azért lecsuknák őket – írta legfrissebb elemzésében a Tűzfalcsoport

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz. Fotó: Hatlaczki Balázs

A portál emlékeztet, Ruszin-Szendi Romulusz újra megmutatta, milyen irányba halad a Tisza: a volt vezérkari főnök először egy Komárom-Esztergom vármegyei főzőversenyen fejtette ki gondolatait, nem katonai, hanem politikai terepen.

A Tisza, főleg Péternek köszönhetően, egy rendkívül gyors reagálású erő lett. Azonnal rá tudunk mozdulni mindenre. És nagyon sokszor mondjuk azt, hogy ha majd elérünk a hídhoz, majd akkor átkelünk a hídon. Hogy miért nincsenek forgatókönyvek? Mert akkor azért zárnak be minket

– idézték Ruszin-Szendi szavait.

A portál megjegyzi, a fent idézett eseményen a volt vezérkari főnök mellett ült Gulyás Balázs is, a szélsőbaloldali Gulyáságyú Média vezetője, aki rezzenéstelen arccal hallgatta az elhangzottakat. 

Ruszin-Szendi korábban már annak is hangot adott, ha épp úgy adódna, akár erőszakkal is beavatkoznának a történésekbe. Mint fogalmazott: – Ha ez a hatalom mégis annyira ragaszkodik, hogy extrém dolgokra képes, extrém kihívásra extrém válaszok vannak. És a Tiszának a közössége szintén gyorsreagálású. Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. És azokkal a kollégákkal, akiket említettem, tényleg most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot, azt elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkincsé lesz téve, mert az emberek egy jelentős része úgyse olvassa el, hanem mindenkinek a saját szakterületén ez kommunikál, hogy igazán mit szeretnénk.

A Tisza szakértője egyértelműen fogalmazott: – Nekünk meg kell lenni annak a tervnek, hogy miután átvettünk a hatalmat, akkor ne ott álljunk, mint kezdő b…zi a gőzfürdőben, hanem tudjuk, hogy mit kell csinálni.

Ez utóbbi megjegyzés, ha egy kormánytagtól hangzana el, mekkora botrány lenne belőle?

– tette fel a kérdést a Tűzfalcsoport.

Ruszin-Szendi Romulusz Ruszin-Szendi Romulusz nem először bukik le Képernyőkép
Fegyverrel az oldalán tartott fórumot Ruszin-Szendi Romulusz. Forrás: Képernyőkép

Erőszakszervezetek bevonása 

A Tűzfalcsoport felidézte, egy másik Tisza-rendezvényen Ruszin-Szendi Romulusz arról beszélt, mi történne, ha a hatalomátadás nem békésen zajlana, és az erőszakszervezeteket is bevonnák. A volt vezérkari főnök hosszan fejtegette, hogy a hadsereg vele van, s bár ő maga sem szeretné, ha magyar ember magyar ember ellen fordulna, de ha kell azért készek mindenre. 

 Mondatai egyre inkább a fegyveres készültség logikáját idézik – mutattak rá az elemzésben.

A volt vezérkari főnök azon szavai sem épp a békéről szólnak, amikor arról értekezett: – És abban is biztos vagyok, hogy az egyenruhások, azok tudják, hogy hol szolgálják a hazát. Merthogy ők nem a kormányra esküdtek fel, hanem az országra. Ezek a visszajelzéseim. És erre szoktam mondani, hogy az állomány tudja, hogy igazam van. Ez rendkívüli módon bosszantja a mostani kormányzatot, de ettől ez még tény marad. Úgyhogy én attól nem félek, hogy az erőszakszervezetek magyar ember ellen fordulnának bármikor, és nekünk is el kell kerülni, ameddig csak lehet, hogy a magyar ember a magyar embert ne bántsa többet. Csináltuk már. Mai napig nem hevertük ki egyébként. Nem volt igazi lezárás. Ezt ne kezdjük újra! Legalábbis ne mi kezdjük! Ha belekényszerítenek minket, hogy át kell menni a hídon, akkor viszont át fogunk menni a hídon! – idézte Ruszin-Szendi Romulusz fenyegető szavait a Tűzfalcsoport.

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs )

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu