Így készül a Tisza a hatalomátvételre, de amit terveznek, azért lecsuknák őket

Magyar Péter embere szerint készítik a kormányprogramot, de amit terveznek, azért lecsuknák őket – írta legfrissebb elemzésében a Tűzfalcsoport.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz. Fotó: Hatlaczki Balázs

A portál emlékeztet, Ruszin-Szendi Romulusz újra megmutatta, milyen irányba halad a Tisza: a volt vezérkari főnök először egy Komárom-Esztergom vármegyei főzőversenyen fejtette ki gondolatait, nem katonai, hanem politikai terepen.

A Tisza, főleg Péternek köszönhetően, egy rendkívül gyors reagálású erő lett. Azonnal rá tudunk mozdulni mindenre. És nagyon sokszor mondjuk azt, hogy ha majd elérünk a hídhoz, majd akkor átkelünk a hídon. Hogy miért nincsenek forgatókönyvek? Mert akkor azért zárnak be minket

– idézték Ruszin-Szendi szavait.

A portál megjegyzi, a fent idézett eseményen a volt vezérkari főnök mellett ült Gulyás Balázs is, a szélsőbaloldali Gulyáságyú Média vezetője, aki rezzenéstelen arccal hallgatta az elhangzottakat.

Ruszin-Szendi korábban már annak is hangot adott, ha épp úgy adódna, akár erőszakkal is beavatkoznának a történésekbe. Mint fogalmazott: – Ha ez a hatalom mégis annyira ragaszkodik, hogy extrém dolgokra képes, extrém kihívásra extrém válaszok vannak. És a Tiszának a közössége szintén gyorsreagálású. Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. És azokkal a kollégákkal, akiket említettem, tényleg most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot, azt elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkincsé lesz téve, mert az emberek egy jelentős része úgyse olvassa el, hanem mindenkinek a saját szakterületén ez kommunikál, hogy igazán mit szeretnénk.

A Tisza szakértője egyértelműen fogalmazott: – Nekünk meg kell lenni annak a tervnek, hogy miután átvettünk a hatalmat, akkor ne ott álljunk, mint kezdő b…zi a gőzfürdőben, hanem tudjuk, hogy mit kell csinálni.

Ez utóbbi megjegyzés, ha egy kormánytagtól hangzana el, mekkora botrány lenne belőle?

– tette fel a kérdést a Tűzfalcsoport.

Fegyverrel az oldalán tartott fórumot Ruszin-Szendi Romulusz. Forrás: Képernyőkép

Erőszakszervezetek bevonása

A Tűzfalcsoport felidézte, egy másik Tisza-rendezvényen Ruszin-Szendi Romulusz arról beszélt, mi történne, ha a hatalomátadás nem békésen zajlana, és az erőszakszervezeteket is bevonnák. A volt vezérkari főnök hosszan fejtegette, hogy a hadsereg vele van, s bár ő maga sem szeretné, ha magyar ember magyar ember ellen fordulna, de ha kell azért készek mindenre.

Mondatai egyre inkább a fegyveres készültség logikáját idézik – mutattak rá az elemzésben.

A volt vezérkari főnök azon szavai sem épp a békéről szólnak, amikor arról értekezett: – És abban is biztos vagyok, hogy az egyenruhások, azok tudják, hogy hol szolgálják a hazát. Merthogy ők nem a kormányra esküdtek fel, hanem az országra. Ezek a visszajelzéseim. És erre szoktam mondani, hogy az állomány tudja, hogy igazam van. Ez rendkívüli módon bosszantja a mostani kormányzatot, de ettől ez még tény marad. Úgyhogy én attól nem félek, hogy az erőszakszervezetek magyar ember ellen fordulnának bármikor, és nekünk is el kell kerülni, ameddig csak lehet, hogy a magyar ember a magyar embert ne bántsa többet. Csináltuk már. Mai napig nem hevertük ki egyébként. Nem volt igazi lezárás. Ezt ne kezdjük újra! Legalábbis ne mi kezdjük! Ha belekényszerítenek minket, hogy át kell menni a hídon, akkor viszont át fogunk menni a hídon! – idézte Ruszin-Szendi Romulusz fenyegető szavait a Tűzfalcsoport.