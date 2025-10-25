Botrányhősökkel és sértett emberekkel van tele a Tisza Párt + videó

– Kik vannak a Tisza Pártban? Botrányhősök és sértett emberek – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Harcosok Klubja edzőtáborában. Mint mondta: ott van Magyar Péter, aki kartonfigurával beszélget. Ott van a Ruszin-Szendi Romulusz, aki fegyverrel jár az emberek közé. Ott van Kollár Kinga, aki azt mondta, hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb neki. És ott van Forsthoffer Ágnes.

Rost Andrea (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

– Tudjuk, ki Forsthoffer Ágnes? Az új alelnök.

Van egy videó a neten, ha nem láttátok még, nézzétek meg, hát azon sírtok.

Az első interjúján megkérdezték, hogy ön el fog indulni jelöltként? Én nem tudom. De a jelöltek el fognak indulni? Én nem tudom. De ön szeretne? Én nem tudom. Ön tudja-e, hogy én nem tudok semmit, nem tudok – emlékeztetett a kínosra sikerült első interjúra Menczer Tamás.

– Magyar Péter a fő sértett, ugye? Ott van a Ruszin. Ő a másik sértett, mert már nem lehet vezérkari főnök. Elég baj, hogy ott volt. Ott van a harmadik sértett, Rost Andrea művésznő.

Rost Andrea művésznő az én budakörnyéki választókerületem lakója. Választópolgárom a művésznő, és 2022-ben nagy lelkesedéssel támogatott.

Van közös fotóm vele, nem csak a Magyar Péternek. Csak akkor jött rá, hogy nagyon szereti a Tiszát és Magyar Pétert, amikor nem lehetett az Operaház igazgatója – idézte fel a kormánypárti politikus. Velkey György Lászlóról úgy fogalmazott: két hónappal ezelőtt sírva könyörgött az összes kormánytagnak, hogy igazgató lehessen a Római Magyar Akadémián.

– Azt mondták, nem lehetsz, barátom, van nálad jobb. Ja, akkor viszont megsértődtem.

Tehát botrányhősökkel és sértett emberekkel van tele a Tisza Párt.

Ez azért is nagyon fontos, mert botrányhősökre és sértettségre nem lehet országot építeni. És ezt jó, hogyha mindenki tudja, és mondjátok el mindenkinek – mondta Menczer Tamás.