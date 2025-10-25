Botrányhősökkel és sértett emberekkel van tele a Tisza Párt + videó

– Kik vannak a Tisza Pártban? Botrányhősök és sértett emberek – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Harcosok Klubja edzőtáborában. Mint mondta: ott van Magyar Péter, aki kartonfigurával beszélget. Ott van a Ruszin-Szendi Romulusz, aki fegyverrel jár az emberek közé. Ott van Kollár Kinga, aki azt mondta, hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb neki. És ott van Forsthoffer Ágnes.
– Tudjuk, ki Forsthoffer Ágnes? Az új alelnök.
Van egy videó a neten, ha nem láttátok még, nézzétek meg, hát azon sírtok.
Az első interjúján megkérdezték, hogy ön el fog indulni jelöltként? Én nem tudom. De a jelöltek el fognak indulni? Én nem tudom. De ön szeretne? Én nem tudom. Ön tudja-e, hogy én nem tudok semmit, nem tudok – emlékeztetett a kínosra sikerült első interjúra Menczer Tamás.
– Magyar Péter a fő sértett, ugye? Ott van a Ruszin. Ő a másik sértett, mert már nem lehet vezérkari főnök. Elég baj, hogy ott volt. Ott van a harmadik sértett, Rost Andrea művésznő.
Rost Andrea művésznő az én budakörnyéki választókerületem lakója. Választópolgárom a művésznő, és 2022-ben nagy lelkesedéssel támogatott.
Van közös fotóm vele, nem csak a Magyar Péternek. Csak akkor jött rá, hogy nagyon szereti a Tiszát és Magyar Pétert, amikor nem lehetett az Operaház igazgatója – idézte fel a kormánypárti politikus. Velkey György Lászlóról úgy fogalmazott: két hónappal ezelőtt sírva könyörgött az összes kormánytagnak, hogy igazgató lehessen a Római Magyar Akadémián.
– Azt mondták, nem lehetsz, barátom, van nálad jobb. Ja, akkor viszont megsértődtem.
Tehát botrányhősökkel és sértett emberekkel van tele a Tisza Párt.
Ez azért is nagyon fontos, mert botrányhősökre és sértettségre nem lehet országot építeni. És ezt jó, hogyha mindenki tudja, és mondjátok el mindenkinek – mondta Menczer Tamás.