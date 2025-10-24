Friss bejegyzést tett ki közösségi oldalára Menczer Tamás.
Kibújt a szög a zsákból! – kezdte bejegyzését a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Hozzátette:
A Tisza van a pilisborosjenői polgármester mögött.
Én szóltam – szögezte le.
Menczer Tamás azt mondta, helyes, hogy a Tisza is beszámol arról, hogy jelentős, milliárdos fejlesztések indulnak a választókörzetemben.
Kösz, srácok! – tette hozzá.
Persze hazudtok is, ahogy szoktatok. Világosan elmondtam, - ott a videó - azért van rossz helyzetben Pilisborosjenő, mert a polgármester arra is alkalmatlan, hogy adatokat adjon az elvégzendő fejlesztésekről
– mondta Menczer Tamás.
Hozzátette: Persze igyekszem a polgármester hibáit kijavítani. Azt is elmondtam, hogy a szennyvízzel és egyéb fejlesztési tervekkel is foglalkozom.
Kérem a Tiszát, hogy a jövőben is számoljon be a vk összes fejlesztéséről!
– zárta bejegyzését a kommunikációs igazgató.