Friss bejegyzést tett ki közösségi oldalára Menczer Tamás.

Kibújt a szög a zsákból! – kezdte bejegyzését a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hozzátette:

A Tisza van a pilisborosjenői polgármester mögött.

Én szóltam – szögezte le.

Menczer Tamás azt mondta, helyes, hogy a Tisza is beszámol arról, hogy jelentős, milliárdos fejlesztések indulnak a választókörzetemben.

Kösz, srácok! – tette hozzá.



Persze hazudtok is, ahogy szoktatok. Világosan elmondtam, - ott a videó - azért van rossz helyzetben Pilisborosjenő, mert a polgármester arra is alkalmatlan, hogy adatokat adjon az elvégzendő fejlesztésekről

– mondta Menczer Tamás.

Hozzátette: Persze igyekszem a polgármester hibáit kijavítani. Azt is elmondtam, hogy a szennyvízzel és egyéb fejlesztési tervekkel is foglalkozom.



Kérem a Tiszát, hogy a jövőben is számoljon be a vk összes fejlesztéséről!

– zárta bejegyzését a kommunikációs igazgató.