Menczer Tamás: Kibújt a szög a zsákból

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt áll a pilisborosjenői polgármester akciói mögött.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 19:11
Menczer Tamás Forrás: Facebook
Friss bejegyzést tett ki közösségi oldalára Menczer Tamás.

Kibújt a szög a zsákból! – kezdte bejegyzését a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Hozzátette: 

A Tisza van a pilisborosjenői polgármester mögött.

Én szóltam – szögezte le.
Menczer Tamás azt mondta, helyes, hogy a Tisza is beszámol arról, hogy jelentős, milliárdos fejlesztések indulnak a választókörzetemben.
Kösz, srácok! – tette hozzá.
 

Persze hazudtok is, ahogy szoktatok. Világosan elmondtam, - ott a videó - azért van rossz helyzetben Pilisborosjenő, mert a polgármester arra is alkalmatlan, hogy adatokat adjon az elvégzendő fejlesztésekről 

– mondta Menczer Tamás.
Hozzátette: Persze igyekszem a polgármester hibáit kijavítani. Azt is elmondtam, hogy a szennyvízzel és egyéb fejlesztési tervekkel is foglalkozom.
 

Kérem a Tiszát, hogy a jövőben is számoljon be a vk összes fejlesztéséről! 

– zárta bejegyzését a kommunikációs igazgató.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: Facebook)


