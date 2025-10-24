Varga JuditBóka JánosTarlós IstváncsoportMagyar Péter

Nagyon várják vissza Varga Juditot

Bár a volt igazságügyi miniszter egyelőre jól érzi magát civilként, politikai közösségéből sokan ragaszkodnak hozzá.

Munkatársunktól
2025. 10. 24. 18:47
Új nevet kapott a Tarlós István főpolgármester úr mellett elnevezésű Facebook-csoport a közelmúltban: Várjuk vissza Varga Juditotra keresztelték át. A csoportot eredetileg még 11 évvel ezelőtt hozták létre, 21 ezernél is több tagot számlál. A csoport igen aktívnak tekinthető: csak ma 92 új bejegyzés született, az elmúlt hónapban pedig közel 3700. Az adminisztrátorok között található Szalay Kornél Géza újpalotai fideszes önkormányzati képviselő, Brenner Dominik, a Fidesz–KDNP egyik tavalyi újpalotai jelöltje az önkormányzati választáson, illetve a szintén újpalotai Boroznaki Árpád parlamenti tanácsadó.

Még mindig sokan várják vissza Varga Juditot (Forrás: Facebook)

Varga Judit nemrég megszólalt és üzent a Békemenet résztvevőinek. Veletek vagyok! – ezzel a szöveggel posztolt egy fotót egy korábbi Békemenetről Varga Judit az egyébként inaktív Facebook-oldalára. Ez a bejegyzése egy újabb jel lehet arra, hogy nem fog a választásokig a homályban maradni. 

Nem csak ennek a Facebook-csoportnak tagjai reménykednek Varga Judit visszatérésében. Mint arról lapunk beszámolt, kiállt Varga Judit mellett Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter. Egy interjúban a volt igazságügyi miniszter visszatérésével kapcsolatban úgy fogalmazott: Varga Judit a politikai közösségük nagyon erős pillére. 

– Hosszú éveken keresztül dolgoztam együtt Varga Judittal. Mind emberi, mind szakmai, mind erkölcsi, politikai értelemben csak a legjobbat tudom róla mondani. Egy nagyon erős pillére a politikai közösségünknek, mind a mai napig 

– jelentette ki Bóka János.

Amióta a téma napirendre került, Magyar Péter egyre zavartabban viselkedik. aki még mindig zsarolni próbálja az egykori tárcavezetőt, most a gyerekeivel. – A volt feleségem pontosan érzi, hogy mi a három gyermekünk érdeke – fogalmazott nemrég Varga Judit lehetséges visszatéréséről a Tisza Párt elnöke, aki korábban hosszú ideig zsarolta a korábbi minisztert. 

A nyilvánosság előtt Varga Judit utoljára nyáron jelent meg és nyilatkozott a baloldali sajtónak egykori férjéről.

Ha ebben a versenyben egy olyan embernek is, mint ez a Magyar Péter nevű képződmény, adnak pontokat, akkor én ebben nem akarok indulni

– jelentette ki Varga Judit, megjegyezve, hogy „az árulás nem teljesítmény, főleg nem a családunk elárulása”.  Az egykori tárcavezető a Magyar Péter által készített felvételekre akkor úgy reagált: nem bírta már elviselni a bántalmazást, amiben élt, és Magyar Péter ezután 14 hónapig zsarolta a hangfelvétellel.

Amióta a téma napirenden van, Magyar Péter egyre furcsábban, és egyre idegesebben viselkedik. Néhány héttel ezelőtt például egy Orbán Viktort ábrázoló papírbábut cipelt magával a rendezvényeire, beszélgetett vele, néha simogatta, majd néhány nap után földhöz vágta.

Borítókép: Varga Judit (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)

