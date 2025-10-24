Rendkívüli

A cellainformációk nem hazudnak: eldőlt, hogy hol voltak többen október 23-án

Varga JuditszuverenitásRétvári BenceMagyar Péter

Kiderült, miért retteg Varga Judit visszatérésétől Magyar Péter

Magyar Péter retteg attól, hogy a volt felesége visszatérhet a politikába – jelentette ki az államtitkár a szombathelyi Kereszténydemokrata Esten.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 15:46
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A kereszténység jelentőségéről és Varga Judit visszatéréséről is nyilatkozott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Vas vármegyei Vaol.hu hírportálnak. Rétvári Bence arra a kérdésre, miszerint visszatér Varga Judit a magyar közéletbe, ezt felelte: 

Láthatóan erről sokaknak van véleménye, de egy bizonyos: Magyar Péter retteg ennek lehetőségétől. Volt felesége jól ismeri, ezért nagyon fél attól, hogy Varga Judit megjelenne a politikában.

Varga Judit
Rétvári Varga Juditról is nyilatkozott (Fotó: Vaol)

Az államtitkár a beszélgetés során kitért arra is, hogy három év után most először merte valaki rajta kívül kimondani a keresztény szót az Európai Unió Belügyi Tanács ülésén. 

Idéztem már a pápát is – ilyenkor először zavart csend következik, majd néhányan halkan elismerik: tulajdonképpen igazam van 

– tette hozzá.

Rétvári Bence az interjúban a jövő évi választás tétjéről, szuverenitásunk megőrzéséről, az életveszélyes brüsszeli kotta alkalmazásáról is nyilatkozott: A Tisza Párt programalkotói azt mondják el újra és a fórumokon, amit Brüsszelben mondanak nekik, amit mi évente megkapunk jelentéseikben. Míg mi azonban ezeknek ellenálltunk, ők végrehajtanák őket – hangoztatta.

A teljes interjút itt lehet elolvasni.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

