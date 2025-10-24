Kiderült, miért retteg Varga Judit visszatérésétől Magyar Péter

A kereszténység jelentőségéről és Varga Judit visszatéréséről is nyilatkozott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Vas vármegyei Vaol.hu hírportálnak. Rétvári Bence arra a kérdésre, miszerint visszatér Varga Judit a magyar közéletbe, ezt felelte:

Láthatóan erről sokaknak van véleménye, de egy bizonyos: Magyar Péter retteg ennek lehetőségétől. Volt felesége jól ismeri, ezért nagyon fél attól, hogy Varga Judit megjelenne a politikában.

Rétvári Varga Juditról is nyilatkozott (Fotó: Vaol)

Az államtitkár a beszélgetés során kitért arra is, hogy három év után most először merte valaki rajta kívül kimondani a keresztény szót az Európai Unió Belügyi Tanács ülésén.

Idéztem már a pápát is – ilyenkor először zavart csend következik, majd néhányan halkan elismerik: tulajdonképpen igazam van

– tette hozzá.

Rétvári Bence az interjúban a jövő évi választás tétjéről, szuverenitásunk megőrzéséről, az életveszélyes brüsszeli kotta alkalmazásáról is nyilatkozott: A Tisza Párt programalkotói azt mondják el újra és a fórumokon, amit Brüsszelben mondanak nekik, amit mi évente megkapunk jelentéseikben. Míg mi azonban ezeknek ellenálltunk, ők végrehajtanák őket – hangoztatta.

