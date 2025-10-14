migrációEurópaRétvári Bence

Rétvári Bence: Az EU járuljon hozzá a külső határvédelem költségeihez!

Mivel a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció (DK) európai politikusai a migráció szempontjából is Magyarországra nézve nagyon veszélyes álláspontot képviselnek, fontos, hogy nemzeti kormánya legyen Magyarországnak, mert addig a határon kívül lehet tartani az illegális migránsokat. Erről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt kedden Luxembourgban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 20:16
Rétvári Bence és Magnus Brunner Forrás: Facebook
„Magnus Brunner EU belügyi biztost arra kértem, hogy az EU járuljon hozzá a külső határvédelem költségeihez” – írta közösségi oldalán Rétvári Bence. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt is kiemelte, ahhoz is kérte a támogatását, hogy több tagország közös rendőri kontingensei védjék az EU külső határait. 

Budapest, 2025. október 7. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart az ukránoknak nyújtott humanitárius támogatásról a budapesti Tarasz Sevcsenko Kétnyelvű Ukrán Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnáziumban 2025. október 7-én. Az ukrajnai háború kirobbanása óta Magyarország összesen 106 milliárd forintnyi humanitárius támogatást nyújtott a háború ukrán áldozatai részére, a határ mindkét oldalán. MTI/Hatházi Tamás
Rétvári Bence kiemelte: a brüsszeli nyomás továbbra is nagyon nagy
Fotó: MTI

Az Európai Unió belügyi tanácsának luxembourgi ülését követően Rétvári Bence magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: 

Magyarország továbbra is elutasítja a migrációs paktumot. Amíg a magyar kormány végrehajtási tervet sem adott le, addig a magyar ellenzék pártjai a Demokratikus Koalíciótól (DK) a Tisza Pártig mind támogatják a migrációs paktum végrehajtásával kapcsolatos uniós javaslatokat.

A brüsszeli nyomás továbbra is nagyon nagy. Továbbra sem hajlandóak sem a magyar határkerítés költségeit megtéríteni, sem pedig elengedni a napi egymillió eurós kényszerítő bírságot, amelyet azért róttak ki, mert nem enged be területére illegális migránsokat Magyarország – emlékeztetett az államtitkár.

Közölte: a magyar kerítés kiépítése azt eredményezte, hogy akik korábban a magyar–szerb határon akartak átjönni az EU területére, azoknak egy jó része most már a horvát–szlovén korridort használja. 

Ez cáfolja mindazoknak az állításait, akik azt mondták, hogy kerítésépítéssel, határvadászokkal, jogi védelemmel nem lehet befolyásolni az illegális migrációt 

– jelentette ki.

A gázai konfliktusnak az Európai Unió belső biztonságára gyakorolt hatásáról tartott tanácsi vitával kapcsolatban Rétvári Bence hangsúlyozta: Magyarország az első pillanatban jó döntést hozott azzal, hogy nem engedett utcai demonstrációkat, így nem indulhatott el a Nyugat-Európában tapasztalt erőszakhullám sem ezen világpolitikai konfliktus kapcsán.

A Nyugat-Európában fellángolt erőszakhullám mutatja, hogy Magyarország nagyon helyes döntést hozott békéje és biztonsága megőrzése szempontjából, amikor a nulladik pillanatban nulla toleranciát hirdetett ebben a kérdésben, és nem engedte elindulni ezt a folyamatot

– fogalmazott.

Elmondta, a gázai konfliktus az antiszemitizmus újbóli fellángolását hozta egész Európában. Ezért szerinte kétszeresen is köszönet illeti Donald Trump amerikai elnököt, hiszen nemcsak a Gázai övezetben jött el a fegyverszünet ideje a megállapodások aláírásával, hanem Európában is megszűntek az illegális migráció miatt ide importált konfliktus alapjai.

A politikus kijelentette: 

A zsidók Magyarországon biztonságban vannak. Az izraeli focicsapat Magyarországon játszotta le a nemzetközi meccseit, hiszen Magyarországon van a legnagyobb biztonság a zsidóság számára.

Közölte: mivel keresztény emberek, keresztény templomok ellen is voltak merényletek, a keresztény közösségek mellett is ki kell állni.

A tanácsülésnek az unió területén jogtalanul tartózkodó migránsok visszaküldéséről folytatott vitájával kapcsolatban az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a távozó migránsok többsége önként vállalta a hazatérést. Számuk eltörpül azokhoz képest, akiknek egy kiutasító végzést követően el kellene hagyniuk az unió területét. Szavai szerint ez mutatja, hogy az Európai Unió még mindig nem építette ki azt a rendszerét, amellyel rá tudja kényszeríteni az illegális migránsokat arra, hogy elmenjenek Európából. 

Az jön be, aki akar, és az megy vissza, aki akar 

– hangoztatta.

Elmondta: abban egyértelmű a tagországok álláspontja, hogy elsőként az elítélt bűnöző migránsoknak kell elhagyniuk az Európai Unió területét. Akit bűncselekmény miatt Európában elítélnek, annak nincs helye Európában, hanem vissza kell küldeni a saját országába. Noha ebben a kérdésben az eltökéltség megvan, az akcióképesség, a hatékonyság, a cselekvőképesség még hiányzik – jegyezte meg.

Közölte: Magyarország azt javasolja, hogy az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex nyújtson segítséget a tagállami hatóságoknak a kitoloncolások végrehajtásában. Ez lenne az, ami leginkább segítené Magyarországot és az összes európai országot – jelentette ki. Azon ötletet, amely szerint a Frontexnek a belső határellenőrzésekben is feladata lenne, Magyarország nem tartja jónak – tájékoztatott.

A kiutasítási határozatok tagállamok közötti kölcsönös elismeréséről folytatott tanácsi vitával kapcsolatban Rétvári Bence azt mondta: Magyarország a rendszer minél hamarabbi bevezetése, kötelező jellege és a kölcsönös elismerés mellett érvelt. Ha bármelyik ország kiutasít valakit, akkor azt a határozatot az összes többi országnak végre kell hajtania – jelentette ki.

Végezetül közölte: az elmúlt évben 12 százalékkal nőtt az oroszok számára az EU-ban kiállított vízumok kiadása. A legtöbb orosz vízumot Olaszország, Franciaország és Spanyolország biztosította. Hangsúlyozta: Magyarországot támadják, miközben más országok azok, amelyek a legtöbb ilyen vízumot adják ki. Ez a kétszínűség tipikus példája, tipikus kétszínű magatartás – tette hozzá nyilatkozatában a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Borítókép: Rétvári Bence (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Cucc Petiben

Bayer Zsolt avatarja

Rudi barátom összefoglalta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

