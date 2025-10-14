Rétvári Bence: Az EU járuljon hozzá a külső határvédelem költségeihez!

„Magnus Brunner EU belügyi biztost arra kértem, hogy az EU járuljon hozzá a külső határvédelem költségeihez” – írta közösségi oldalán Rétvári Bence. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt is kiemelte, ahhoz is kérte a támogatását, hogy több tagország közös rendőri kontingensei védjék az EU külső határait.

Rétvári Bence kiemelte: a brüsszeli nyomás továbbra is nagyon nagy

Fotó: MTI

Az Európai Unió belügyi tanácsának luxembourgi ülését követően Rétvári Bence magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta:

Magyarország továbbra is elutasítja a migrációs paktumot. Amíg a magyar kormány végrehajtási tervet sem adott le, addig a magyar ellenzék pártjai a Demokratikus Koalíciótól (DK) a Tisza Pártig mind támogatják a migrációs paktum végrehajtásával kapcsolatos uniós javaslatokat.

A brüsszeli nyomás továbbra is nagyon nagy. Továbbra sem hajlandóak sem a magyar határkerítés költségeit megtéríteni, sem pedig elengedni a napi egymillió eurós kényszerítő bírságot, amelyet azért róttak ki, mert nem enged be területére illegális migránsokat Magyarország – emlékeztetett az államtitkár.

Közölte: a magyar kerítés kiépítése azt eredményezte, hogy akik korábban a magyar–szerb határon akartak átjönni az EU területére, azoknak egy jó része most már a horvát–szlovén korridort használja.

Ez cáfolja mindazoknak az állításait, akik azt mondták, hogy kerítésépítéssel, határvadászokkal, jogi védelemmel nem lehet befolyásolni az illegális migrációt

– jelentette ki.

A gázai konfliktusnak az Európai Unió belső biztonságára gyakorolt hatásáról tartott tanácsi vitával kapcsolatban Rétvári Bence hangsúlyozta: Magyarország az első pillanatban jó döntést hozott azzal, hogy nem engedett utcai demonstrációkat, így nem indulhatott el a Nyugat-Európában tapasztalt erőszakhullám sem ezen világpolitikai konfliktus kapcsán.

A Nyugat-Európában fellángolt erőszakhullám mutatja, hogy Magyarország nagyon helyes döntést hozott békéje és biztonsága megőrzése szempontjából, amikor a nulladik pillanatban nulla toleranciát hirdetett ebben a kérdésben, és nem engedte elindulni ezt a folyamatot

– fogalmazott.