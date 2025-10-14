Rétvári Bence: A migrációs paktumot el kell felejteni! + videó

Rétvári Bence: Perceken belül kezdődik az ülés

Az államtitkár a videóban elmondja, hogy perceken belül kezdődik Luxemburgban a Belügyi Tanács ülése és sok napirendi kérdés kerül megvitatásra. Azzal, hogy Trump elnök békét teremtett a Közel-Keleten

egy nagy migrációs hullámtól óvta meg Európát

– hangsúlyozta az államtitkár. Kitért rá, hogy folyamatosan napirenden van a migrációs paktum kérdése és elvileg most kellett volna, hogy kijöjjön az első éves jelentés a paktum végrehajtásáról.

Jól látható, hogy csak Brüsszel erőlteti ezt, mind egyre több és több tagállam akar kimaradni annak a végrehajtásából és nem akarnak kvóták szerint befogadni illegális migránsokat

– emelte ki, majd kifejtette, hogy ezért tolódik a jelentés nyilvánosságra hozatala. Magyarország álláspontja egyértelmű, a migránsokat az unión kívül kell tartani és elfogadhatatlannak tartjuk azt a napi kényszerítő bírságot, amivel azért büntetnek minket, mert megvédjük a külső határunkat – hiszen egész Európát védjük.

Harcra fel! Indul a Belügyi Tanács Luxemburgban. A migrációs paktumot nem végrehajtani, hanem elfelejteni kell

– írta az államtitkár a videóhoz. Korábban írtunk róla, hogy Bakondi György kifogásolta, hogy az Európai Unió ragaszkodik a migrációs paktumhoz.