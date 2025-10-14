Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Migrációs PaktumEU Bel-és Igazságügyi TanácsRétvári Bence

Rétvári Bence: A migrációs paktumot el kell felejteni! + videó

Luxemburgban ülésezik az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsa. Rétvári Bence államtitkár a magyar érdekeket képviseli az ülésen, és videót is megosztott a közösségi oldalán. A videóban hangsúlyozta: a migrációs paktumot nem végrehajtani, hanem elfelejteni kell.

András János
2025. 10. 14. 10:59
Rétvári Bence államtitkár (Fotó: Facebook/Rétvári Bence)
Rétvári Bence államtitkár (Fotó: Facebook/Rétvári Bence)
Október 14-én, Luxemburgban ül tárgyalóasztalhoz az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsa. A miniszterek több fontos témát is érinteni fognak: belügy, Schengen, migráció, belső biztonság – írja az europa.eu. Az esemény kapcsán Rétvári Bence államtitkár a közösségi oldalán osztott meg egy videót.

Rétvári Bence államtitkár Luxemburgban képviseli a magyar érdekeket
Rétvári Bence államtitkár Luxemburgban képviseli a magyar érdekeket. Fotó: Anadolu Agency/Duirsun Aydemir

Rétvári Bence: Perceken belül kezdődik az ülés

Az államtitkár a videóban elmondja, hogy perceken belül kezdődik Luxemburgban a Belügyi Tanács ülése és sok napirendi kérdés kerül megvitatásra. Azzal, hogy Trump elnök békét teremtett a Közel-Keleten

egy nagy migrációs hullámtól óvta meg Európát

– hangsúlyozta az államtitkár. Kitért rá, hogy folyamatosan napirenden van a migrációs paktum kérdése és elvileg most kellett volna, hogy kijöjjön az első éves jelentés a paktum végrehajtásáról.

Jól látható, hogy csak Brüsszel erőlteti ezt, mind egyre több és több tagállam akar kimaradni annak a végrehajtásából és nem akarnak kvóták szerint befogadni illegális migránsokat

 – emelte ki, majd kifejtette, hogy ezért tolódik a jelentés nyilvánosságra hozatala. Magyarország álláspontja egyértelmű, a migránsokat az unión kívül kell tartani és elfogadhatatlannak tartjuk azt a napi kényszerítő bírságot, amivel azért büntetnek minket, mert megvédjük a külső határunkat – hiszen egész Európát védjük.

Harcra fel! Indul a Belügyi Tanács Luxemburgban. A migrációs paktumot nem végrehajtani, hanem elfelejteni kell

– írta az államtitkár a videóhoz. Korábban írtunk róla, hogy Bakondi György kifogásolta, hogy az Európai Unió ragaszkodik a migrációs paktumhoz.

Borítókép: Rétvári Bence államtitkár (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

