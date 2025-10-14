Október 14-én, Luxemburgban ül tárgyalóasztalhoz az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsa. A miniszterek több fontos témát is érinteni fognak: belügy, Schengen, migráció, belső biztonság – írja az europa.eu. Az esemény kapcsán Rétvári Bence államtitkár a közösségi oldalán osztott meg egy videót.
Rétvári Bence: A migrációs paktumot el kell felejteni! + videó
Luxemburgban ülésezik az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsa. Rétvári Bence államtitkár a magyar érdekeket képviseli az ülésen, és videót is megosztott a közösségi oldalán. A videóban hangsúlyozta: a migrációs paktumot nem végrehajtani, hanem elfelejteni kell.
Rétvári Bence: Perceken belül kezdődik az ülés
Az államtitkár a videóban elmondja, hogy perceken belül kezdődik Luxemburgban a Belügyi Tanács ülése és sok napirendi kérdés kerül megvitatásra. Azzal, hogy Trump elnök békét teremtett a Közel-Keleten
egy nagy migrációs hullámtól óvta meg Európát
– hangsúlyozta az államtitkár. Kitért rá, hogy folyamatosan napirenden van a migrációs paktum kérdése és elvileg most kellett volna, hogy kijöjjön az első éves jelentés a paktum végrehajtásáról.
Jól látható, hogy csak Brüsszel erőlteti ezt, mind egyre több és több tagállam akar kimaradni annak a végrehajtásából és nem akarnak kvóták szerint befogadni illegális migránsokat
– emelte ki, majd kifejtette, hogy ezért tolódik a jelentés nyilvánosságra hozatala. Magyarország álláspontja egyértelmű, a migránsokat az unión kívül kell tartani és elfogadhatatlannak tartjuk azt a napi kényszerítő bírságot, amivel azért büntetnek minket, mert megvédjük a külső határunkat – hiszen egész Európát védjük.
Harcra fel! Indul a Belügyi Tanács Luxemburgban. A migrációs paktumot nem végrehajtani, hanem elfelejteni kell
– írta az államtitkár a videóhoz. Korábban írtunk róla, hogy Bakondi György kifogásolta, hogy az Európai Unió ragaszkodik a migrációs paktumhoz.
Borítókép: Rétvári Bence államtitkár (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)
