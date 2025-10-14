Varga Judit visszatéréséről beszélt a miniszter, közben Magyar Péter teljesen kifordult magából

– Hosszú éveken keresztül dolgoztam együtt Varga Judittal. Mind emberi, mind szakmai, mind erkölcsi, politikai értelemben csak a legjobbat tudom róla mondani. Egy nagyon erős pillére a politikai közösségünknek, mind a mai napig – mondta a Heteknek adott interjújában Bóka János.

Bóka János elmondta: hogy Varga Judit hogyan támogatja a politikai közösségüket, ezt ő tudja eldönteni, és azt is, hogy miként és hogyan kommunikál erről a nyilvánossággal. Fotó: Képernyőfotó

Az uniós ügyekért felelős miniszter arról beszélt, hogy Varga Judit hogyan támogatja a politikai közösségüket, ezt ő maga tudja eldönteni, és azt is, hogy miként és hogyan kommunikál erről a nyilvánossággal. Hozzátette: Varga Judit az elmúlt időben a politikai közösségük melletti kiállásról tett tanúbizonyságot.

Mint korábban beszámoltunk róla: Varga Juditot még mindig zsarolni próbálja Magyar Péter, most a gyerekeivel.

A volt feleségem pontosan érzi, hogy mi a három gyermekünk érdeke

– fogalmazott nemrég Varga Judit lehetséges visszatérésére Magyar Péter, aki korábban hosszú ideig zsarolta az egykori igazságügyi minisztert.

Varga Judit: Bőven akadt verbális és fizikai erőszak

Emlékezetes, tavaly tavasszal Magyar Péter közzétett egy felvételt, amelyen Varga Judit beszél, de tulajdonképpen semmi nem derült ki belőle. Sokkal érdekesebb volt azonban az a Facebook-poszt, amelyet a hangfelvétel nyilvánosságra hozása után tett közzé Varga Judit egykori igazságügyi miniszter, azt állítva, hogy Magyar Péter több mint egy éven keresztül zsarolta.

Döbbenet. Magyar Péter tényleg megtette. Ezzel zsarol több mint egy éve. Magyar Péter az egykori házastársáról, rólam, titkos hangfelvételt készített a közös otthonunkban, és azt politikai céljai elérése érdekében most felhasználta. Egy ilyen ember nem méltó semmiféle bizalomra

– fogalmazott. Mint írta, „az az ember volt képes erre, akit három fiúgyermekkel ajándékoztam meg. Az az ember tette ezt velem, akinek szeretettel és reménykedéssel adtam számtalan esélyt az újrakezdésre a kapcsolati erőszak szörnyű évei során. Senkinek nem kívánom ezt az érzést.”

Varga Judit a posztjában arra is kitért, hogy a szóban forgó időszakra jól emlékszik, mert bőven akadt verbális és fizikai erőszak.