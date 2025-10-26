Nem tud kitörni Magyar Péter a defenzívából

Nem tudta megragadni Magyar Péter az október 23-i alkalmat, neki ez egy kitörési pont lehetett volna, mert a Tisza defenzívába szorult (Tisza-adó, Tarr Zoltán-ügy, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya, a Tisza szivárgása, a Tseber Roland-ügy), rengeteg dolog történt a párttal az elmúlt hónapokban, ami megtörte a lendületüket – elemezte a nemzeti ünnepen történteket Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Dornfeld László, a központ vezető elemzője.

Egy nagyon jó október 23-i beszéd, egy nagy erődemonstráció kizökkenthette volna őket onnan, és lehetőséget adott volna arra, hogy újra ők menjenek át támadásba. Ez nem történt meg

– összegezte Dornfeld László.

Akinek szeme van, az látja, hogy a Békemenet jóval nagyobbra sikerült, mint a tiszás vonulás – jegyezte meg Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. Bízom abban, hogy akik ott voltak a Békemeneten, azok ebből erőt és energiát tudtak meríteni, mert most volt először az, hogy a magyar jobboldal megnyerte az utcát és a digitális teret is. A digitális térben még mindig jelentős a jobboldal hátránya, de október 23-a olyan jól sikerült, mint még semmi sem – mondta Koskovics Zoltán.

Az a frusztráció, ami az elmúlt 15 évben felgyűlt a baloldalon, az abból ered, hogy az úgynevezett szakértőik nem tudtak érvényesülni

– mondta Dornfeld László. Hiszen nekik volt egy ilyen világmagyarázó, brahmin státuszuk. (Ez az indiai papi kasztnak az elnevezése.) Megszokták azt 1990 után, hogy ők mondják meg, hogy mi történik ebben az országban. Politikusok jöhetnek-mehetnek, de ők állandóak, és mindig ők azok, akik adják a szellemi muníciót, a világmagyarázatot. Ez megszűnt 2010 után, ki lettek szorítva ebből az informális hatalmi térből. Emiatt nagyon dühösek a jobboldalra, hiszen ők született joguknak tartják, hogy így vezessék az országot – fejtette ki a vezető elemző.

Egy demokrácia úgy működik, hogy van egy politikai elképzelésed, összeállsz a veled hasonlóan gondolkodó emberekkel, pártot alapítotok, kidolgozzátok a programot, és ennek végrehajtásához felhatalmazást kértek a választóktól

– hangsúlyozta Koskovics Zoltán. Ha megkaptátok a felhatalmazást, akkor az alkotmányt és az ország törvényeit betartva érvényesítitek a politikai programotokat és nem foglalkoztok a Mérő Verákkal meg a többi gyíkemberrel. Ez a demokrácia, mert ti kaptatok felhatalmazást és nem az úgynevezett szakértők – mutatott rá a geopolitikai elemző.

Az igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: