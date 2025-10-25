Menczer TamásBékemenetOrbán ViktorzebraHadházy Ákos

Hadházy a Békemeneten is megtalálta a zebrát + videó

Hadházy benne van a trutymóban nyakig – állapította meg a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás emlékeztetett: az ellenzéki politikus kijelentette, hogy Orbán Viktor az anyja szoknyája mögé bújik, miután az asszony a Békemeneten készséggel válaszolt a neki feltett kérdésekre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 20:39
Orbán Viktor édesanyja YouTube
„Mennyire kellemetlen, amikor egy idős asszony a Békemeneten mosolyogva porrá zúzza az összes hazugságot, amit terjesztesz, és amire az egész politikai pályafutásodat építed?! – írta a közösségi oldalán Hadházy Ákosnak a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás a Békemeneten (Forrás: Facebook)

Menczer Tamás felidézte: történt, hogy egy ismeretlen srác a Békemeneten véletlenszerűen beszélgetett emberekkel, és az egyik interjúalany Orbán Viktor édesanyja volt. Ezen a srác lepődött meg legjobban, de ha már lehetősége volt, megkérdezte  Hatvanpusztáról, zebrákról és minden egyébről.

„Ott áll egy asszony, akiben semmi kétség, semmi félelem, semmi bizonytalanság nincs. Aki tudja, hogy az igazság az ő oldalán van, de ezt nem hangoztatja, viszont ha már megkérdezték, elmondja. Az interjút először a 444 szemlézte” – tette hozzá Menczer Tamás.

És akkor jön Hadházy. Ezek után megérkezik a lyukas zoknik reklámarca, a bolond, aki trágár üzeneteket ír táblákra, és ezekkel rohangál a Parlamentben, az őrült, akit az utcán is elkerülnek

– jegyezte meg a kommunikációs igazgató. „És mit mond az ápolóktól éppen elszökő diliházi beutalt? Azt, hogy Orbán Viktor az anyja szoknyája mögé bújik.”

Menczer Tamás szerint „a balliberális ellenzék nem méltó Orbán Viktor édesanyjához. A miniszterelnök édesanyja ezt láthatóan jó kedéllyel, mosolyogva veszi tudomásul.”

Erzsike néni mosolyogni fog akkor is, amikor a fia majd áprilisban kiáll egy színpadra, és bejelenti a Fidesz–KDNP újabb hatalmas politikai győzelmét

– szögezte le a kormánypárti politikus.

Borítókép: Erzsike néni a Békemeneten (Forrás: YouTube)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

