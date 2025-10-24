nyugdíjTisza Pártbudapesti békecsúcssorkatonaság

Magyar Péter követői szerint igazságos a nyugdíjak megadóztatása + videó

A Tisza Párt háborús menetén részt vevők egyetértenek a több kulcsos adó bevezetésének és a nyugdíjak megadóztatásának ötletével, Ukrajnát pedig minél előbb felvennék az Európai Unióba. Egyetértenek a sorkatonasággal is – derül ki a Patrióta videóriportjából.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 14:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt háborús menetén a sorkatonaságról, a többkulcsos adó bevezetéséről, a budapesti békecsúcsról, valamint Ukrajna európai uniós csatalakozásáról kérdezte a párt szimpatizánsait a Patrióta riportere.

A sorkatonasággal és az adóemeléssel is egyetértenek Magyar Péter követői. Forrás: Patrióta

A megszólalók mind egyetértettek a Tisza Párt álláspontjával. Nem bánnák, ha újra bevezetnék a sorkatonaságot, bár önkéntes katonai szolgálatra nem jutott eszükbe jelentkezni.

A budapesti békecsúcsot kivétel nélkül mindenki feleslegesnek tartja, és kijelentették, ha sikerrel zárulna egy ilyen csúcstalálkozó, abban semmi érdeme nem lenne Orbán Viktornak.

A szimpatizánsok a Tisza Párt adójavaslataival is egyetértenek, bevezetnék a többkulcsos személyi jövedelemadót és megadóztatnák a nyugdíjasokat is.

A válaszadók Brüsszel azon törekvéseit is helyesnek tartják, hogy Ukrajnának több fegyvert kell adni, és minél előbb fel kell venni az Európai Unióba.

Mint megírtuk, a The Fair Right YouTube-csatorna is megszólította a Tisza Párt csütörtöki demonstrációjának résztvevőit. A tervezett, de időpont hiányában elhalasztott budapesti békecsúcsról a többség véleménye az, hogy nem akarja, hogy megvalósuljon a csúcstalálkozó.

Egy tiszás pedig hozzátette: ha az orosz elnök Magyarországra érkezne, nem bánná, ha egy mesterlövész várná Ferihegyen.

Jó lenne, ha Magyarország lenne Putyin végső nyughelye, eláshatnánk a Szabadság téren

– jegyezte meg.

 

Borítókép: A Tisza Párt megemlékezése Budapesten (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu