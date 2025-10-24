Magyar Péter követői szerint igazságos a nyugdíjak megadóztatása + videó

A Tisza Párt háborús menetén a sorkatonaságról, a többkulcsos adó bevezetéséről, a budapesti békecsúcsról, valamint Ukrajna európai uniós csatalakozásáról kérdezte a párt szimpatizánsait a Patrióta riportere.

A sorkatonasággal és az adóemeléssel is egyetértenek Magyar Péter követői. Forrás: Patrióta

A megszólalók mind egyetértettek a Tisza Párt álláspontjával. Nem bánnák, ha újra bevezetnék a sorkatonaságot, bár önkéntes katonai szolgálatra nem jutott eszükbe jelentkezni.

A budapesti békecsúcsot kivétel nélkül mindenki feleslegesnek tartja, és kijelentették, ha sikerrel zárulna egy ilyen csúcstalálkozó, abban semmi érdeme nem lenne Orbán Viktornak.

A szimpatizánsok a Tisza Párt adójavaslataival is egyetértenek, bevezetnék a többkulcsos személyi jövedelemadót és megadóztatnák a nyugdíjasokat is.

A válaszadók Brüsszel azon törekvéseit is helyesnek tartják, hogy Ukrajnának több fegyvert kell adni, és minél előbb fel kell venni az Európai Unióba.

Mint megírtuk, a The Fair Right YouTube-csatorna is megszólította a Tisza Párt csütörtöki demonstrációjának résztvevőit. A tervezett, de időpont hiányában elhalasztott budapesti békecsúcsról a többség véleménye az, hogy nem akarja, hogy megvalósuljon a csúcstalálkozó.

Egy tiszás pedig hozzátette: ha az orosz elnök Magyarországra érkezne, nem bánná, ha egy mesterlövész várná Ferihegyen.

Jó lenne, ha Magyarország lenne Putyin végső nyughelye, eláshatnánk a Szabadság téren

– jegyezte meg.