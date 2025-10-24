Magyar PéterOktóber 23Tisza Párt

Magyar Péter szeretetországában nem kérnek a békéből, egy tiszás lelövetné Putyint + videó

A Tisza Párt október 23-i háborús menetén részt vevők nem örülnek a budapesti békecsúcsnak, az adóemeléseket viszont támogatják. Egyikük úgy fogalmazott, hogy mesterlövésszel lövetné le Putyint, és eltemettetné a Szabadság téren.

2025. 10. 24. 11:09
Tisza Magyar Péter Csudai Sándor
A tervezett, de időpont hiányában elhalasztott budapesti békecsúcsról kérdezte a Tisza Párt csütörtöki demonstrációjának résztvevőit a The Fair Right YouTube-csatorna – derül ki a Mandiner összeállításából. A válaszokból kiderült: a többség nem akarja, hogy megvalósuljon a csúcstalálkozó.

Tisza
Fotó: Havran Zoltán

Egy résztvevő azt mondta,

egyszerűen csak azért nem örülne neki, mert rengeteg lezárás lenne a fővárosban.

Volt, aki szerint nem vagyunk semleges terep, ezért jobb lenne, ha például Svájcban vagy Katarban tartanák a találkozót, de többen úgy vélték, Ukrajna lenne a legmegfelelőbb helyszín.

Annak kapcsán, hogy az orosz elnök úgy érkezne hazánkba, hogy közben nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene, egy tüntető azt mondta: nem bánná, ha egy mesterlövész várná Ferihegyen az orosz elnököt.

Jó lenne, ha Magyarország lenne Putyin végső nyughelye, eláshatnánk a Szabadság téren

– mondta a férfi.

Ugyanez a megkérdezett hozzátette, hogy mindenféle adóemelést vagy gyerekjóléti kiadáscsökkentést is el tudna fogadni, csak Orbán húzzon a p…csába.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)

 

