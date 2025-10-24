Magyar Péter szeretetországában nem kérnek a békéből, egy tiszás lelövetné Putyint + videó

A tervezett, de időpont hiányában elhalasztott budapesti békecsúcsról kérdezte a Tisza Párt csütörtöki demonstrációjának résztvevőit a The Fair Right YouTube-csatorna – derül ki a Mandiner összeállításából. A válaszokból kiderült: a többség nem akarja, hogy megvalósuljon a csúcstalálkozó.

Fotó: Havran Zoltán

Egy résztvevő azt mondta,

egyszerűen csak azért nem örülne neki, mert rengeteg lezárás lenne a fővárosban.

Volt, aki szerint nem vagyunk semleges terep, ezért jobb lenne, ha például Svájcban vagy Katarban tartanák a találkozót, de többen úgy vélték, Ukrajna lenne a legmegfelelőbb helyszín.

Annak kapcsán, hogy az orosz elnök úgy érkezne hazánkba, hogy közben nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene, egy tüntető azt mondta: nem bánná, ha egy mesterlövész várná Ferihegyen az orosz elnököt.

Jó lenne, ha Magyarország lenne Putyin végső nyughelye, eláshatnánk a Szabadság téren

– mondta a férfi.

Ugyanez a megkérdezett hozzátette, hogy mindenféle adóemelést vagy gyerekjóléti kiadáscsökkentést is el tudna fogadni, csak Orbán húzzon a p…csába.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)