Kocsis Máté: Magyar Péter menetén 1,7 milliárd ember van a liberális sajtó számításai szerint + videó

Csak néhány tucat ember lézengett a Békemeneten – fogalmazott ironikusan a Facebook-oldalán közzétett videójánál Kocsis Máté.

A drónnal készült képen CÖF–CÖKA Békemenetének résztvevői a Margit hídon 2025. október 23-án

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

– Kiosztottunk minden zsák krumplit, utalványokat, mindent. Vége van a Békemenetnek. Meghallgattuk Orbán Viktor beszédét – sorolta Kocsis Máté, hozzátette, hogy „liberális propagandának nem nyilatkozunk”.

– Magyar Péternek meg együttérzésünk – üzente a Tisza-vezérnek a politikus.

Magyar Péter menetén 1,7 milliárd ember van a liberális sajtó számításai szerint

– fűzte hozzá a videójához kommentben.

Borítókép: Kocsis Máté a Békemeneten (Fotó: Facebook/Kocsis Máté)