Kocsis Máté: Magyar Péter menetén 1,7 milliárd ember van a liberális sajtó számításai szerint + videó

Csak néhány tucat ember lézengett a Békemeneten – fogalmazott ironikusan a Facebook-oldalán közzétett videójánál Kocsis Máté.
– Kiosztottunk minden zsák krumplit, utalványokat, mindent. Vége van a Békemenetnek. Meghallgattuk Orbán Viktor beszédét – sorolta Kocsis Máté, hozzátette, hogy „liberális propagandának nem nyilatkozunk”.
– Magyar Péternek meg együttérzésünk – üzente a Tisza-vezérnek a politikus.
Magyar Péter menetén 1,7 milliárd ember van a liberális sajtó számításai szerint
– fűzte hozzá a videójához kommentben.
Borítókép: Kocsis Máté a Békemeneten (Fotó: Facebook/Kocsis Máté)