BékemenetKocsis MátéOrbán ViktorMagyar Péter

Kocsis Máté: Magyar Péter menetén 1,7 milliárd ember van a liberális sajtó számításai szerint + videó

A Békemenet után üzent a közösségi oldalán Magyar Péternek a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 23. 17:04
Kocsis Máté a Békemeneten Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csak néhány tucat ember lézengett a Békemeneten – fogalmazott ironikusan a Facebook-oldalán közzétett videójánál Kocsis Máté. 

Budapest, 2025. október 23. A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
A drónnal készült képen CÖF–CÖKA Békemenetének résztvevői a Margit hídon 2025. október 23-án
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

– Kiosztottunk minden zsák krumplit, utalványokat, mindent. Vége van a Békemenetnek. Meghallgattuk Orbán Viktor beszédét – sorolta Kocsis Máté, hozzátette, hogy „liberális propagandának nem nyilatkozunk”. 

Magyar Péternek meg együttérzésünk – üzente a Tisza-vezérnek a politikus. 

Magyar Péter menetén 1,7 milliárd ember van a liberális sajtó számításai szerint

 – fűzte hozzá a videójához kommentben.

Borítókép: Kocsis Máté a Békemeneten (Fotó: Facebook/Kocsis Máté)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Békemenet 2025

Dömötör Csaba: A nemzetközi liberális média- és politikai elit hozzáállása békemenetek óta ugyanaz

Békemenet 2025 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu