A tiszásoknak fáj az igazság + videó

Magyar Péter háborús menetének résztvevői nem akartak szembesülni a valósággal. A tiszás szimpatizánsoknak szúrta a szemét a Magyar Péter–Zelenszkij duót ábrázoló plakát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 15:14
Forrás: MW
Az október 23-i Tisza-menet mentén két helyen helyeztek volna el Magyar Pétert és Volodimir Zelenszkijt együtt ábrázoló óriásplakátot. 

A ponyvával letakart plakát Fotó: MW

A tiszás háborús menet résztvevőinek fájt az igazság: Magyar Péter hívei az Akváriumnál haladva megakadályozták, hogy a két háborúpárti politikust az „Ukrajnának rád van szüksége” felirattal együtt ábrázoló posztert felfedjék. 

Miután megindult a Tisza-menet, a második, Andrássy úti helyszínen, a homlokzaton lévő plakát esetében a leleplezést már nem sikerült megakadályozni. 

Az óriásplakátokat nem véletlenül helyezték el a tiszás háborús menet útjába: azzal akarták szembesíteni Magyar Péter híveit, hogy, amint azt megírtuk, az ukrán elnök mögött felsorakozó globalista hálózat hálózat már a Tiszánál is jelen van

 

Borítókép: Plakáton a két, a háborúpárti Brüsszel által fogott politikus (Fotó: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

