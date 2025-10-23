A tiszásoknak fáj az igazság + videó

Az október 23-i Tisza-menet mentén két helyen helyeztek volna el Magyar Pétert és Volodimir Zelenszkijt együtt ábrázoló óriásplakátot.

A ponyvával letakart plakát Fotó: MW

A tiszás háborús menet résztvevőinek fájt az igazság: Magyar Péter hívei az Akváriumnál haladva megakadályozták, hogy a két háborúpárti politikust az „Ukrajnának rád van szüksége” felirattal együtt ábrázoló posztert felfedjék.

Miután megindult a Tisza-menet, a második, Andrássy úti helyszínen, a homlokzaton lévő plakát esetében a leleplezést már nem sikerült megakadályozni.

Az óriásplakátokat nem véletlenül helyezték el a tiszás háborús menet útjába: azzal akarták szembesíteni Magyar Péter híveit, hogy, amint azt megírtuk, az ukrán elnök mögött felsorakozó globalista hálózat hálózat már a Tiszánál is jelen van.

Borítókép: Plakáton a két, a háborúpárti Brüsszel által fogott politikus (Fotó: MW)