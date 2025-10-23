Rendkívüli

Orbán Viktor: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma

BékemenetUrsula von der LeyenenMagyar Péter

Magyar Péterrel bábozik Von der Leyen a Békemeneten

A Tisza Párt vezetője Brüsszel fogott embere.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 13:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nyugati téri felüljáróról lelógva egy karton Magyar Péterrel bábozó Ursula von der Leyen köszönti a Békemenet résztvevőit – vette észre a Vadhajtások.

Budapest, 2025. október 23. A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Nyugati téri felüljárónál 2025. október 23-án. MTI/Hegedüs Róbert
A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Nyugati téri felüljárónál 2025. október 23-án.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Orbán Viktor miniszterelnök azt írta Magyar Péterről a Facebook-oldalán, miután az Európai Parlament (EP) elutasította a Tisza Párt elnökének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket:

a Tisza Párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere.

Mint arról már beszámoltunk, az ország legtávolabbi csücskeiből már korán reggel elindultak, az egész ország megmozdult, rengetegen vannak az idei Békemeneten. A menet 11 órakor indult, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 óra után kezdődik. A Magyar Nemzet tudósítója is a Békemeneten van, folyamatosan frissülő cikkünket ITT olvashatja.

Borítókép: Karton Magyar Péterrel bábozó Ursula von der Leyen (Fotó: Vadhajtások)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.