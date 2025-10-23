Magyar Péterrel bábozik Von der Leyen a Békemeneten

A Nyugati téri felüljáróról lelógva egy karton Magyar Péterrel bábozó Ursula von der Leyen köszönti a Békemenet résztvevőit – vette észre a Vadhajtások.

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Nyugati téri felüljárónál 2025. október 23-án.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Orbán Viktor miniszterelnök azt írta Magyar Péterről a Facebook-oldalán, miután az Európai Parlament (EP) elutasította a Tisza Párt elnökének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket:

a Tisza Párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere.

Mint arról már beszámoltunk, az ország legtávolabbi csücskeiből már korán reggel elindultak, az egész ország megmozdult, rengetegen vannak az idei Békemeneten. A menet 11 órakor indult, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 óra után kezdődik. A Magyar Nemzet tudósítója is a Békemeneten van, folyamatosan frissülő cikkünket ITT olvashatja.

Borítókép: Karton Magyar Péterrel bábozó Ursula von der Leyen (Fotó: Vadhajtások)