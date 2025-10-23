Magyar Péter kimutatta a foga fehérjét, külhoni magyar gyerekekre támadt rá

Azt hihettük, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonulásával, és volt pártja összetöpörödésével végre eltűnik majd a külhoni magyarokat támadó retorika a hazai politikai életből, az október 23-i nemzeti ünnepre készülődvén azonban Magyar Péter ezt a balos hagyományt is felélesztette, teli szájjal kezdett mocskolódni egy Facebook-bejegyzésében. A Tisza Párt elnöke tegnapi bejegyzésében a balliberális, külhoni magyarokat gyalázó retorikának megfelelően azt állította,

már most is több tucat külföldi rendszámú busz parkol Budapesten a Műegyetem rakparton és a Bem téren, amelyekkel a rettegő hatalom több ezer gyereket és külföldi honfitársunkat szállította a fővárosba, elkerülve a holnapi lebőgést. Sokan közülük azt se tudják milyen rendezvényre hozták őket.

Magyar Péter külföldi rendszámos buszokkal való riogatása azonban különösen aljasra sikerült. Ugyanis a buszokkal a Rákóczi Szövetség meghívására, külhoni fiatalok érkeztek egy október 22-én, a Műegyetem rakparton tartott megemlékezésre.

Az ünnepségen részt vevő fiatalok, akik Magyar Péter szerint azt se tudják hol vannak (Fotó: Csudai Sándor)

A gyurcsányi retorikával átítatott uszításra reagált Nacsa Lőrinc, nemzetpolitikáért felelő államtitkár aki azt írta: a Tisza Párt elnökének ezúttal a háromezer külhoni magyar fiatalt sikerült megsértenie.

Na ide figyelj, te agresszív, kényszeres hazudozó! A Rákóczi Szövetség meghívására minden évben több ezer fiatal érkezik külhonból, kiemelten Felvidékről, Erdélyből, Vajdaságból, Kárpátaljáról és a diaszpórából. Idén is jött 3000 fiatal. Ezek azok a “külföldi rendszámú” buszok, hiszen ott van az ünnepségük a Műegyetemen, onnan mennek, vonulnak a Bem térre

– írta bejegyzésében az államtitkár. Hozzátette, a Budapesten vendégeskedő fiatalok valóban busszal jöttek számtalan helyről a Kárpát-medencéből. A politikus Magyar Péter posztját pedig ocsmány, külhoni magyarokkal szembeni hangulatkeltésnek minősítette.

Gyurcsány Ferenc még azzal fenyegetett annak idején, hogy 23 millió román munkavállaló fogja elvenni a magyarok munkáját, Magyar Péter viszont már külhoni magyar gyerekek ellen uszít. Mindig van lejjebb.