Dornfeld László: A mai napot is megnyerték a kormánypártok

– A Békemenet egyértelműen el fogja bizonytalanítani az ellenzéki szavazókat, akik hónapok óta azt hallják, hogy a Tisza vezet, fideszesek már csak elvétve akadnak az országban. Kijelenthető, hogy a kormánynak óriási tömegtámogatottsága van Magyarországon. Nem történt olyanfajta fordulat, amilyenben reménykednek – mondta el az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Fotó: Vanik Zoltan/Fidesz/Facebook

Kiemelte,

a jobboldal ma nyugodtan hirdethet győzelmet, hiszen világosan látszik az, hogy a Fidesz tábora nem erodálódott, hanem továbbra is erős maradt, és nagyon aktívan kitart a jobboldal politikája mellett.

Dornfeld szerint a napot megnyerte a kormánypárt, és egyértelmű, hogy a jobboldalnak ez egy óriási győzelem volt, ami túlmutat ezen a napon.

Ez egy olyan léptékű győzelem volt, ami az elkövetkezendő hónapok közhangulatát is meg fogja alapozni. Egyértelmű, hogy a mai demonstráció erőt fog adni az elkövetkezendő hónapok politikai küzdelmében, és persze Orbán Viktor irányt is kijelölt, amikor azt mondta, hogy nem szabad csak magunkhoz szólni, hanem azokhoz is szólni kell, akiket a Tisza meg tudott téveszteni

– jelentette ki az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Hozzátette, világosan látszik, hogy az a varsói gyors, amiről nagyon sokat beszélnek, Magyarországon is befutna, és itt is ugyanaz a fajta polgárháborús hangulat alakulna ki.

A nemzetállamokat tönkre kell tenni azért, hogy mindenre Brüsszel kínálhasson megoldást, és ebben Magyar Péter csak egy eszköz

– tette hozzá a szakember. Dornfeld kiemelte, a miniszterelnök beszédének egyik kulcseleme volt, hogy Magyarországot mindig különféle birodalmak próbálták meg beolvasztani, és Magyarországnak mindig csak egy kérése van a világhoz, hogy hagyják békén.

Világosan látszik, hogy aki esetleg jóhiszeműen úgy gondolja, hogy a kormányváltásra szavaz, az valójában Brüsszel háborús politikája mögé áll be, hiszen Magyar Péterék ezt képviselik

– emelte ki a vezető elemző.