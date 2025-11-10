Tisza PártPárbeszéd-ZöldekBarabás RichárdSchiffer AndrásMagyar Péter

Pártszakadás szélén a Párbeszéd: megalapítaná a Tisza szatellitpártját az egyik társelnök

Pártjától külön, egy új politikai formációval indulna el a 2026-os országgyűlési választásokon Barabás Richárd – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában a Párbeszéd társelnöke. A vállaltan homoszexuális politikus azonban elismerte: nem szeretne a Tisza Párt kihívója lenni, hanem kiegészítené Magyar Péterék esetleges kormányát. Barabás Richárd azt ígérte, szerdán bemutatja, kivel képzeli el a politikai projektet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 14:58
Egy „teljesen új alapokon nyugvó szervezetet” hozna létre Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke. A szélsőségesen liberális, homoszexualitásával kérkedő politikus hétfőn jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában, pártjától külön indulna el a 2026-os országgyűlési választásokon. – Ha elegen támogatják, egy új alakulat elindul a választásokon a szabad, európai, urbánus és progresszív emberek hangjaként – ecsetelte. 

Szabó Tímea és Barabás Richárd (Forrás: Facebook/ Szabó Tímea)
Sajátos módon azonban elismerte: nem szeretne a Tisza Párt kihívója lenni, hanem kiegészítené Magyar Péterék esetleges kormányát. Szerinte a Tisza egyéni jelöltjeit kell majd támogatni, de listán már nem: úgy segítené ellensúlyozni a Fideszt a parlamenten, ha például hat képviselővel egy másik erő is bejutna az Országgyűlésbe. Barabás Richárd azt ígérte, szerdán bemutatja, kivel közösen képzeli el a politikai projektet.

A hírre leghamarabb Schiffer András ügyvéd, az LMP egykori elnöke reagált. Közösségi oldalán cinikusan megjegyezte: „Amikor egy – elvileg – létező párt elnöke bejelenti, hogy pártot alapít, akkor azt hiszem kezdem elveszíteni a fonalat.”

A balliberális politikus videója alá hamar megérkezett Magyar Péter is, aki azonban nem repesett az örömtől. A Tisza Párt elnöke inkább ellenséget, mint szövetségest lát Barabás Richárdban. Úgy véli, az új balliberális pártot a Fidesz–KDNP rendelte meg, hogy lenyessen néhány százalékot tőlük a jövő évi választásokon. 

Alig pár óra telt el a bejelentés óta, de már úgy tűnik: Barabás Richárd ötletével két tűz közé került, senki sem nyitott a vele való együttműködésre.

A baloldal egyik legbicskanyitogatóbb provokátora

Na de mit is érdemes tudni Barabás Richárdról? A párbeszédes politikus azzal vált hírhedtté a hazai közéletben, hogy szeret homoszexualitásával kérkedni, így oly módon provokálja a jobboldali érzelmű embereket, hogy attól mindenkinek kinyílik a zsebében a bicska. Idén tavasszal például a Fővárosi Közgyűlés ülésére olyan módosító indítványt nyújtott be, miszerint a szivárvány színeivel kellene kivilágítani a Kolosy téren álló 269 éves Újlaki Sarlós Boldogasszony-pébániatemplomot.

Barabás Richárd színesbe öltöztette volna a a Kolosy téren álló 269 éves Újlaki Sarlós Boldogasszony-pébániatemplomot (Forrás: Facebook)
A Fővárosi Közgyűlés vitáján ráadásul egyenlőségjelet tett a pride és a Szent Jobb-körmenet közé. A politikus kijelentette: „egy gyermek sem lesz katolikus a körmenettől”. 

A Párbeszéd – Zöldek egyházellenes plakátkampánya (Forrás: Facebook)
Ha mindez nem lenne elég, Ferenc pápa halála után a Széll Kálmán téren plakátkiállítással pedofilnak állította be a papokat, és az egyházi felajánlások ellen uszított. Utána pedig még ő volt felháborodva, hogy egyik éjszaka ellopták a vallásgyalázó plakátjait.

Borítókép: Párbeszédes politikusok a pride-on, középen Barabás Richárd (Forrás: Facebook)


Fontos híreink

