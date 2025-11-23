A Tisza Párt lett a baloldal, hemzsegnek benne Gyurcsány emberei és a levitézlett káderek

Hétfőn hosszas huzavona után nyilvánosságra hozták annak a több mint háromszáz jelöltnek a nevét, akik a Tisza Pártot képviselik. Ugyan Magyar Péter korábban többször is ígérgette, hogy nem lesznek a baloldalhoz köthető jelöltjei, azóta bebizonyosodott: a tiszás lista tele van Gyurcsány Ferenc régi embereivel, baloldali politikusokkal, háttéremberekkel, valamint a Soros-világból érkező aktivistákkal – írja az Ellenpont. A lap az összegzésében rámutatott: egyértelműen kiderült, a Tisza Párt lett a baloldal.

Régi baloldaliakkal vágott neki a jelöltállításnak Magyar Péter

Mit lehet tudni eddig a jelöltekről? A lap felhívta a figyelmet Halmai Ferencre. Magyar Péter jelöltje még 2013-ban egyszerre kritizálta a fiatalokat, és arról beszélt – hasonlóképpen Ruszin-Szendi Romuluszhoz –, hogy visszavezetné a sorkatonaságot.

Fájó pontom, hogy a sorkatonaság megszüntetésével nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében, a társadalmi együttélés szabályainak megtanulásában. (…) Azt gondolom, hogy ebben a fajta nevelésben van mit tennünk nekünk is

– nyilatkozta 2013-ban a tiszafüredi Főnix TV-nek.

Visszavezetnék a sorkatonaságot

Így nem véletlen, hogy Halmai Ferencet választották. Ráadásul a baloldali kötődések mellett az Ukrajna melletti elkötelezettség is alapkövetelmény a Tisza Párt képviselőjelöltjei között. Magyar Péter maga is egy ukrán hírszerzővel, Tseber Roland Ivanoviccsal ápolt szívélyes kapcsolatot, csakúgy, mint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi tanácsadó, aki már vezérkari főnökként is Ukrajnát dicsőítette. Mindezek fényében a blog szerint nem véletlen, hogy Ruszin-Szendi Romulusz is a jelöltek között van. Ahogy Tarr Zoltán alelnök, az Európai Parlamentben ukránpárti előterjesztéseket megszavazó képviselő is.

Felhívták a figyelmet arra is, szép számmal akadnak olyan tiszás indulók, akik akár a korábban

az SZDSZ vagy jelenleg a megszűnés felé araszoló MSZP jelöltjei is lehettek volna.

Például Balatincz Péter, a Magyar Orvosi Kamara országos felügyelőbizottságának elnöke is megméreti magát az ajkai választókerületben. Mind a kamara, mind a felügyeleti bizottsági elnök ismert arról, hogy a kormánnyal szemben a mindenkori baloldal mellett száll síkra.