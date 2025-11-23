Magyar PéterTisza PártTiszás jelöltállítás

A Tisza Párt lett a baloldal, hemzsegnek benne Gyurcsány emberei és a levitézlett káderek

A baloldal új köntösben, új reklámarccal, Magyar Péterrel a kirakatban, a másodvonalból merítve újracsomagolta magát, és így próbálja meg újra megszerezni a hatalmat – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei közé nem kerülhetett be más, csak akire illenek a baloldal ismérvei: a megszorítások támogatása, az ukrán- és Brüsszel-pártiság, az LMBTQ-lobbi és az illegális migráció támogatása.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 16:51
Hétfőn hosszas huzavona után nyilvánosságra hozták annak a több mint háromszáz jelöltnek a nevét, akik a Tisza Pártot képviselik. Ugyan Magyar Péter korábban többször is ígérgette, hogy nem lesznek a baloldalhoz köthető jelöltjei, azóta bebizonyosodott: a tiszás lista tele van Gyurcsány Ferenc régi embereivel, baloldali politikusokkal, háttéremberekkel, valamint a Soros-világból érkező aktivistákkal – írja az Ellenpont. A lap az összegzésében rámutatott: egyértelműen kiderült, a Tisza Párt lett a baloldal.

Régi baloldaliakkal vágott neki a jelöltállításnak Magyar Péter

Mit lehet tudni eddig a jelöltekről? A lap felhívta a figyelmet Halmai Ferencre. Magyar Péter jelöltje még 2013-ban egyszerre kritizálta a fiatalokat, és arról beszélt – hasonlóképpen Ruszin-Szendi Romuluszhoz –, hogy visszavezetné a sorkatonaságot.

Fájó pontom, hogy a sorkatonaság megszüntetésével nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében, a társadalmi együttélés szabályainak megtanulásában. (…) Azt gondolom, hogy ebben a fajta nevelésben van mit tennünk nekünk is

– nyilatkozta 2013-ban a tiszafüredi Főnix TV-nek.

 

Visszavezetnék a sorkatonaságot

Így nem véletlen, hogy Halmai Ferencet választották. Ráadásul a baloldali kötődések mellett az Ukrajna melletti elkötelezettség is alapkövetelmény a Tisza Párt képviselőjelöltjei között. Magyar Péter maga is egy ukrán hírszerzővel, Tseber Roland Ivanoviccsal ápolt szívélyes kapcsolatot, csakúgy, mint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi tanácsadó, aki már vezérkari főnökként is Ukrajnát dicsőítette. Mindezek fényében a blog szerint nem véletlen, hogy Ruszin-Szendi Romulusz is a jelöltek között van. Ahogy Tarr Zoltán alelnök, az Európai Parlamentben ukránpárti előterjesztéseket megszavazó képviselő is.

Felhívták a figyelmet arra is, szép számmal akadnak olyan tiszás indulók, akik akár a korábban

az SZDSZ vagy jelenleg a megszűnés felé araszoló MSZP jelöltjei is lehettek volna.

Például Balatincz Péter, a Magyar Orvosi Kamara országos felügyelőbizottságának elnöke is megméreti magát az ajkai választókerületben. Mind a kamara, mind a felügyeleti bizottsági elnök ismert arról, hogy a kormánnyal szemben a mindenkori baloldal mellett száll síkra.

Balatincz Péter a MOK országos felügyelőbizottságának elnökeként nyilatkozik (Forrás: Arcanum)
Balatincz Péter a MOK országos felügyelőbizottságának elnökeként nyilatkozik. Forrás: Arcanum

 

Többen egyszerűen csak lecserélték a mezt

Ahogy arról beszámoltunk, baloldali kormányokhoz köthető múltja van még a szentendrei körzetben induló Györe-Szűcs Sándornak és ellenfelének, Sasi-Nagy Editnek, Óbudán Bulyovszky Róznak, valamint a Pécsett próbálkozó Járosi Péternek is.

Az Ellenpont külön kiemelte a Körmenden rajtvonalhoz álló Horváth Nándor Zsoltot. Fiatal kora miatt ugyan nem tudott szerepet vállalni a baloldali kormányokban, ám az utolsó pillanatokig követte Gyurcsány Ferencet. A Nyugat.hu podcastjében saját maga dicsekedett el azzal, hogy

nemrég még a DK tagja volt, és korábban a volt kormányfő ügyvédjéhez, Czeglédy Csabához köthető Nyugat.hu-nál dolgozott. Jelenleg a helyi Tisza-szigetet szervezi.

Horváth Nándor eljutott a DK-tól a Tiszáig (Forrás: Facebook)
Horváth Nándor eljutott a DK-tól a Tiszáig. Forrás: Facebook

Az Ellenpont felhívta a figyelmet arra is: nemcsak

Gyurcsány Ferenc és a 2010 előtti kormányok hívei kerültek fel a tiszás listára,

hanem az elmúlt 16 év baloldali pártjaihoz erősen köthető jelöltek is. Többek között például Érden az exjobbikos Jelencsik József  is nekifut a jelöltválogatásnak, ahogy az egykori momentumos párttag, Horváth Zoltán is a XV. kerületben. Szintén mezt cserélt Németh Zoltán is: a Momentumban kezdett, majd a Tiszában kötött ki.

 

Az LMBTQ-lobbi is helyet kapott a listán

A listán természetesen az álcivil szféra, a baloldali választási szervezetek és a hazai Soros-hálózat tagjai is felbukkantak. A legismertebb szereplők ebben a körben Bódis Kriszta és Nagy Ervin: előbbi hírhedt genderaktivista, utóbbi a szélsőséges balliberális nézeteiről ismert.

Magyar Péter és Nagy Ervin (Forrás: Facebook)
Magyar Péter és Nagy Ervin (Forrás: Facebook)

A jászapáti körzetben szerencsét próbáló Farády Zoltán jelenleg is az egyik legnagyobb hazai Soros-szervezetnek, az Ökotársnak a kuratóriumi tagja. A szervezet különleges helyet tölt be a külföldről támogatott álcivil hálózatban: ők „magyarítják” és osztják szét a nemzetközi agytrösztöktől érkező forrásokat, Farády ebben vállal szerepet.

Szintén a Soros-világból érkezett a Tisza válogatójára Boda Tímea, aki a ceglédi körzetben méreti meg magát. Boda jelenleg is az Egyensúly Intézetnél dolgozik, a csapatnak masszív globalista háttere van. Partnereik között több olyan szervezet is megtalálható, amely a nemzetközi progresszív, liberális irányvonalat képviseli.

Magyar Péter kiskunhalasi jelöltje, Vass Antal a közösségi oldalán még

fel is köszöntötte a 95. születésnapját ünneplő Soros Györgyöt.

A baloldal tehát új köntösben, új reklámarccal, Magyar Péterrel a kirakatban, a másodvonalból merítve újracsomagolta magát, és így próbálja meg újra megszerezni a hatalmat.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

