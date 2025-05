Hiába tagadja most Magyar Péter, ő maga dicsekedett, hogy az ukrán kém segített neki + videó

– Roland Ivanovics Ceber, Zelenszkij pártjának kéme – akinek négy útlevele van, ukrán titkosszolgálati vezetőkkel fotózkodik és Brüsszelben is gyakran megfordul – szervezte a Tisza ukrajnai utazását tavaly.

Ezzel maga Magyar Péter dicsekedett el, most mégis saját magának mond ellent és hazudik az ukrán programjáról. Miért?

– tette fel a kérdést közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, aki megosztotta azt a videót is, amelyen Magyar Péter beszámol arról, hogy Roland Ivanovics Ceber milyen nagy segítségére volt.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője emlékeztetett, nem sokkal látogatásuk után Roland Ivanovics Cebert kémkedés miatt a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok kiutasították hazánkból.

Kiderült, hogy befolyásszerzés szándékával épített kapcsolatokat az ukrán titkosszolgálatoknak.

– Tette ezt korábban számos balliberális politikussal, köztük Karácsony Gergellyel is. Most viszont a Tisza Pártba szivárgott be, ahol tárt karokkal várták. Nem csoda, a Tisza Párt egy ukránbarát párt, akiknek Brüsszelből és Kijevből diktálnak – jelentette ki.

– Szlava Ukrajiniző, bukott vezérkari főnök, ukrán pólóban tapsolás Brüsszelben, Ukrajna gyorsított, szabályokat megkerülő uniós tagsága melletti kiállás, és most már azt is tudjuk, hogy az ukrán titkosszolgálatok is rángatják a Tisza bábjait. Magyarország támadás alatt áll, egyszerre próbálják kivéreztetni Brüsszelből és kémeken keresztül puccsot vezérelni ellene Kijevből – fogalmazott.

Brüsszel és Zelenszkij eldöntötték, hogy vagy így, vagy úgy, de megtörik Magyarországot és a magyarokat.

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra, majd azzal folytatta, ehhez azért még a magyaroknak is lesz egy-két szava. – Mi kiállunk Magyarországért, és minden csatát meg fogunk vívni a magyar emberekért. Ennek első lépése, hogy mindannyian kitöltsük a Voks 2025 szavazólapokat és megakadályozzuk az azonnali ukrán uniós tagságot, ami halálos ítélet lenne Magyarországnak – hívta fel a figyelmet.