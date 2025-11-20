Baloldali pénzosztó a tiszás jelöltek között: a Soros-szervezet Ökotárs kuratóriumi tagját indítják Jászságban

„A jelöltjeink a politikai mocsáron kívülről érkeznek. Tisztességes, hús-vér magyar emberek, akiket összeköt a hazaszeretet és a tettvágy” – ezekkel a szavakkal jelentette be még hétfőn Magyar Péter a tiszás casting kezdetét, hozzátéve, hogy kizárólag civil és független személyek vesznek részt a pártversenyen. Ehhez képest igencsak meglepő, hogy a jászapáti körzetben egy „hús-vér” politikai szereplő, az egyik legnagyobb hazai Soros-szervezet vezetője, Farády Zoltán is bekerült az indulók közé – szúrta ki az Ellenpont, kiemelve, hogy Magyar Péter jászsági jelöltje jelenleg is az Ökotárs kuratóriumának tagja.

Farády Zoltán az Ökotárs kuratóriumi tagja (Forrás: Ökotárs)

Farády Zoltán: a Soros-szervezet pénzosztója

A civil szervezetek hivatalos, bírósági adatbázisából kiderül, hogy az Ökotárs kurátoraként van bejegyezve, megbízatása három és fél év múlva, 2029 májusában jár le.

Az Ökotárs különleges helyet tölt be Soros György hazai hálózatában, az alapítvány ugyanis egyfajta pénzosztó központként funkcionál, egész pontosan a külföldről érkező forrásokat „magyarítja” és osztja szét.

Legfrissebb, 2023-as beszámolójuk szerint több mint háromezerszer annyi forrást kaptak külföldről (921 millió forint), mint amennyi hazai adófelajánlásokból folyt be a kasszájukba (251 ezer forint).

Az Ellenpont cikke felidézte, a papíron környezetvédelmi tevékenységet végző szervezet a kezdetektől fogva a Soros család alapítványának, az Open Society Foundationsnak a támogatását élvezi – ez kiderül az Európai Unió regisztrációs adatbázisából is. Sorosék mellett az osztrák környezetvédelmi minisztérium, az amerikai külügyminisztérium azóta megszüntetett alapítványa, a USAID és Brüsszel is beszállt a szervezet finanszírozásába.

Magyar Péter jászapáti jelöltje tehát ennek a globalista hátterű pénzosztó alapítványnak a vezetőségében foglal helyet.