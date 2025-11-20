Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Magyar Pétersoros hálózatFarády Zoltánjászapáti körzetÖkotárs

Baloldali pénzosztó a tiszás jelöltek között: a Soros-szervezet Ökotárs kuratóriumi tagját indítják Jászságban

Noha Magyar Péter azt állította, a pártversenyen kizárólag civil és független személyek vesznek részt, ismét egy erősen baloldali hátterű politikus tűnt fel a Tisza jelöltválogatásán. A jászapáti körzetben szerencsét próbáló Farády Zoltán jelenleg is az egyik legnagyobb hazai Soros-szervezetnek, az Ökotársnak a kuratóriumi tagja, nemrég pedig a helyi MSZP rendezvényén szólalt fel.

Munkatársunktól
2025. 11. 20. 10:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A jelöltjeink a politikai mocsáron kívülről érkeznek. Tisztességes, hús-vér magyar emberek, akiket összeköt a hazaszeretet és a tettvágy” – ezekkel a szavakkal jelentette be még hétfőn Magyar Péter a tiszás casting kezdetét, hozzátéve, hogy kizárólag civil és független személyek vesznek részt a pártversenyen. Ehhez képest igencsak meglepő, hogy a jászapáti körzetben egy „hús-vér” politikai szereplő, az egyik legnagyobb hazai Soros-szervezet vezetője, Farády Zoltán is bekerült az indulók közé – szúrta ki az Ellenpont, kiemelve, hogy Magyar Péter jászsági jelöltje jelenleg is az Ökotárs kuratóriumának tagja.

Farády Zoltán
Farády Zoltán az Ökotárs kuratóriumi tagja (Forrás: Ökotárs)

Farády Zoltán: a Soros-szervezet pénzosztója

A civil szervezetek hivatalos, bírósági adatbázisából kiderül, hogy az Ökotárs kurátoraként van bejegyezve, megbízatása három és fél év múlva, 2029 májusában jár le. 

Az Ökotárs különleges helyet tölt be Soros György hazai hálózatában, az alapítvány ugyanis egyfajta pénzosztó központként funkcionál, egész pontosan a külföldről érkező forrásokat „magyarítja” és osztja szét.

Legfrissebb, 2023-as beszámolójuk szerint több mint háromezerszer annyi forrást kaptak külföldről (921 millió forint), mint amennyi hazai adófelajánlásokból folyt be a kasszájukba (251 ezer forint).

Az Ellenpont cikke felidézte, a papíron környezetvédelmi tevékenységet végző szervezet a kezdetektől fogva a Soros család alapítványának, az Open Society Foundationsnak a támogatását élvezi – ez kiderül az Európai Unió regisztrációs adatbázisából is. Sorosék mellett az osztrák környezetvédelmi minisztérium, az amerikai külügyminisztérium azóta megszüntetett alapítványa, a USAID és Brüsszel is beszállt a szervezet finanszírozásába.

Magyar Péter jászapáti jelöltje tehát ennek a globalista hátterű pénzosztó alapítványnak a vezetőségében foglal helyet. 

Farády egyébként régóta kötődik a baloldalhoz: tavaly az MSZP helyi szervezetének rendezvényén vett részt, ahol az egészségügy helyzete és a közbiztonság volt a téma.

Borítókép: Farády Zoltánt indítja Jászságban a Tisza Párt (Fotó: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Tiszás jelöltállítás

Menczer Tamás: Magyar Péternek az a baja a többi tiszás politikussal, hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő

Tiszás jelöltállítás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu