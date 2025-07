NoÁr annyira az ukránok mellé állt, hogy még Zelenszkij is belepirulna

Újra jelentkezett az a Molnár Áron, aki egyébként Noárként is felbukkan időnként. Ő az, akit az ATV politikai megmondóműsorába is csak egyszer hívtak meg, de végig olyan artikulátlanul üvöltözte a hülyeségeit, hogy Hont Andrásnak majdnem leesett a szemüvege. A bukott színészt már sehol sem látják szívesen, ezért most éppen az Insagramon éli ki magát.

A változatosság kedvéért megint hozza a hazaárulót.

Most éppen egy ukrán feliratos videóban üzent a a kárpátaljai magyaroknak, folyamatosan a magyar kormányt szidva, és Ukrajnát éltetve. Erre még az ukrán elnök is elégedetten csettintene. Arról NoÁr nem ejtett szót, hogy

a magyar kisebbséget Zeleszkijék is folyamatosan elnyomták,

például a nyelvet sem engedték az iskolákban. Lehet, hogy ezért feliratozta a videót ukránul, amit azzal zár, hogy: Dicsőség Ukrajnának! Akárcsak Ruszin-Szendi Romuluszt hallanánk.