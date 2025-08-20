Rába ETORapid WienGyőri ETO

Tényleg Verebes József szelleme jelent meg Győrött?

Vasárnap a Győr labdarúgócsapata Budapesten 7-2-re verte az MTK-t, csütörtökön pedig a bécsi Rapid ellen következik az utóbbi évtizedek talán legfontosabb nemzetközi kupapárharca. A Győr hihetetlen lehetőség előtt áll, de a Rapid Wien ellen óriási bravúr kellene a továbbjutáshoz.

Lantos Gábor
2025. 08. 20. 5:52
Nem véletlenül említettük meg a címben Verebes József nevét. A múlt század nyolcvanas éveiben a Rába ETO együttesére volt az jellemző, amit a Győr az MTK ellen előadott. A Győr akkor sem állt le, amikor már 5-2-re vezetett a Hungária körúton, márpedig ez a fajta játék nem volt jellemző az ETO FC-re, de más csapatokra sem..

A Győr most a Rapid Wien ellen készül óriási bravúrra a Konferencialigában
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba

Győr: óriási az esély a Konferencialigában

Az ETO már azzal is nagy bravúrt hajtott végre, hogy a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában kiütötte a svéd bajnokság bronzérmesét, az AIK Stockholmot. Sokak szerint a Rapid Wien ellen nehezebb lesz a győriek dolga. Mi történt az elmúlt egy évben Győrben? Mi a titka Borbély Balázsnak?

Nézze meg a Rapid Sportot és minden kiderül.

 

