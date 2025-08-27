Fegyvereket intézett Magyar Péter ukrán „testvére”

A megállapodás pedig igen sikeres volt.

Egy a portál által megszerzett lista szerint az alábbi fegyverek érkeztek a németektől:

10 hídrendszer;

3 közepes gerendás hídrendszer;

90 nehéz pótkocsi;

4 IRIS–T SLM légvédelmi rendszer (illetve később további 3 rendszer);

4 db önjáró tarack 2000 lőszerrel;

2 MARS II többszörös indítású rakétarendszer lőszerrel;

50 MRAP DINGO jármű;

"téli csomag" (termoszövet, generátorok, sátrak és élelmiszer);

alkatrészek az M2 nehézgéppuskához;

12 M1070 Oshkosh traktor;

12 elektronikus kommunikációs szkennelő/zavaró rendszer;

mentőautó;

20 db 70 mm-es rakétavető kisteherautókon, 2000 rakétával;

1592 db 155 mm-es lövedék;

255 Vulcano 155 mm-es lövedék;

30 000 darab 40 mm-es kaliberű töltény;

6 daru;

40 rádióhullámos drónvédelmi eszköz;

12 páncélozott evakuációs jármű;

24 MG3 géppuska páncélozott mentőjárművekhez;

14 nyerges vontató és 14 félpótkocsi;

43 felderítő drón;

10 páncélozott jármű;

100 ezer elsősegélycsomag;

5032 hordozható páncéltörő fegyver

200 teherautó;

24 drónellenes rendszer;

16 BIBER hídépítő tartály.

A szállítmányok mellett a német partnerek arra is ígéretet tettek, hogy mindent megtesznek a parlamentben azért, hogy a nehézfegyverek – különösen a harckocsik – átadását felgyorsítsák.