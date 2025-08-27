Rendkívüli

Adóemelés, elvándorlás, vesztes családok: ilyen jövőt hozhat a Tisza-csomag

Magyar PéterUkrajnakém

Fegyvereket intézett Magyar Péter ukrán „testvére”

A Tisza párt vezetőjének barátja, a hazánkból kitiltott Tseber Roland Ivanovics fegyverekről is tárgyalt Németországban. Az ukrán férfi ezer szállal kötődik a globalista elithez.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 10:41
Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics (Forrás: Instagram)
Az Ellenpont legfrissebb cikke alapján Tseber Roland Ivanovics egyértelműen kötődik a globalista körökhöz. Az ukrán férfi olyannyira bizalmi ember, hogy őt küldték Berlinbe fegyverekről tárgyalni. 

Tseber Roland Ivanovics
Az ukrán Tseber Roland Ivanovics még fegyverekről is tárgyalt. Forrás: Facebook

A korábban emberi jogi biztosként, jelenleg pedig kárpátaljai képviselőként dolgozó férfit diplomáciai és „fegyverbeszerző” tevékenységekre is felkérte az ukrán kormányzat. A férfi Denisz Maljuska igazságügyi miniszter társaságában érkezett meg Berlinbe még 2022-ben. A hivatalos indok egy büntetőbíróság létrehozása volt, azonban a háttérben az információk szerint Ukrajna támogatása és a fegyverszállítások volt a téma. 

A megállapodás pedig igen sikeres volt. 

Egy a portál által megszerzett lista szerint az alábbi fegyverek érkeztek a németektől: 

  • 10 hídrendszer;
  • 3 közepes gerendás hídrendszer;
  • 90 nehéz pótkocsi;
  • 4 IRIS–T SLM légvédelmi rendszer (illetve később további 3 rendszer);
  • 4 db önjáró tarack 2000 lőszerrel;
  • 2 MARS II többszörös indítású rakétarendszer lőszerrel;
  • 50 MRAP DINGO jármű;
  • "téli csomag" (termoszövet, generátorok, sátrak és élelmiszer);
  • alkatrészek az M2 nehézgéppuskához;
  • 12 M1070 Oshkosh traktor;
  • 12 elektronikus kommunikációs szkennelő/zavaró rendszer;
  • mentőautó;
  • 20 db 70 mm-es rakétavető kisteherautókon, 2000 rakétával;
  • 1592 db 155 mm-es lövedék;
  • 255 Vulcano 155 mm-es lövedék;
  • 30 000 darab 40 mm-es kaliberű töltény;
  • 6 daru;
  • 40 rádióhullámos drónvédelmi eszköz;
  • 12 páncélozott evakuációs jármű;
  • 24 MG3 géppuska páncélozott mentőjárművekhez;
  • 14 nyerges vontató és 14 félpótkocsi;
  • 43 felderítő drón;
  • 10 páncélozott jármű;
  • 100 ezer elsősegélycsomag;
  • 5032 hordozható páncéltörő fegyver
  • 200 teherautó;
  • 24 drónellenes rendszer;
  • 16 BIBER hídépítő tartály.

A szállítmányok mellett a német partnerek arra is ígéretet tettek, hogy mindent megtesznek a parlamentben azért, hogy  a nehézfegyverek – különösen a harckocsik – átadását felgyorsítsák. 

Ukránbarát politikusokat keresett 

A saját bevallása szerint is volt már egyébként diplomáciai misszión Magyarországon Tseber Roland Ivanovics. A férfi a saját szavaival fogalmazta meg, hogy kifejezetten egy ukránbarát politikai erőt kívánt támogatni Magyarországon még 2023-ban. Ez kezdetben még Mesterházi Attilát és a Momentumot jelentette, azonban később megjelent a színen Magyar Péter. 

Mint ismeretes, a férfi az óellenzék bukása után az új szereplő felé fordította a figyelmét, és végig is kísérte Magyar Pétert a kárpátaljai látogatása során.

Az azonban jól látható, hogy Tseber nem egy átlagos ukrán ember, és több mint egy helyi politikus. Magyarországon ukránbarát ellenzéket toboroz, míg Németországban fegyverekről tárgyal, mindezt pedig az ukrán kormány tudtával és áldásával teszi. A férfit egyébként Magyarországról ki is tiltották, az ezzel kapcsolatos információk azonban nemzetbiztonsági okok miatt titkosak.  

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

