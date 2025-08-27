Az Ellenpont legfrissebb cikke alapján Tseber Roland Ivanovics egyértelműen kötődik a globalista körökhöz. Az ukrán férfi olyannyira bizalmi ember, hogy őt küldték Berlinbe fegyverekről tárgyalni.
A korábban emberi jogi biztosként, jelenleg pedig kárpátaljai képviselőként dolgozó férfit diplomáciai és „fegyverbeszerző” tevékenységekre is felkérte az ukrán kormányzat. A férfi Denisz Maljuska igazságügyi miniszter társaságában érkezett meg Berlinbe még 2022-ben. A hivatalos indok egy büntetőbíróság létrehozása volt, azonban a háttérben az információk szerint Ukrajna támogatása és a fegyverszállítások volt a téma.