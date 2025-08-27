Európa megint lemarad, az amerikaiak már az oroszokkal üzletelnének

A hírek szerint Amerika legnagyobb olajvállalata, az Exxon Mobile titokban tárgyalásokat folytat. A cég szeretne visszatérni Oroszországba, ez ügyben pedig már meg is kezdték a részletek kidolgozását Washingtonnal és a Rosznyefty orosz állami vállalattal – írja a The Wall Street Journal.

A vállalat szeretne visszatérni Oroszországba

Fotó: WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hírek szerint az Exxon tárgyalásairól még a vállalatnál is kevesen tudtak csak. A források szerint az orosz vállalattal folytatott titkos megbeszéléseket Neil Chapman, az Exxon egyik alelnöke vezette. A vállalat azonban otthon sem volt tétlen, miután a hírek szerint Darren Woods vezérigazgató többször is a Fehér Házban járt, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyaljon.

A hírek szerint a vállalat vezetése most már csak arra vár, hogy mind Moszkva, mind pedig Washington áldását adja a visszatérésre.

Vissza Oroszországba

Az Exxon abba a projektbe szeretne visszatérni, amit saját maga indított 1995-ben és amely a Szahalin-szigeteki olajmezők kiaknázására irányul. Ez a beruházás volt egyébként a legnagyobb a vállalat történetében. A három olajmezőben, amely az orosz sziget közelében fekszik, 30 százalékos részesedéssel rendelkezett az állami tulajdonú Rosznyefty, valamint japán és indiai vállalatok is. Utóbbiak természetesen most is jelen vannak, azonban az Exxon az orosz–ukrán háború megindításakor megpróbálta eladni részvényeit.

Ez azonban nem sikerült, miután az oroszok megtiltották azt.

A vállalatnak a háború kitöréséig mély beágyazódottsága volt Oroszországban, miután a Szovjetunió bukása után szinte elsőként léptek be az ország piacára. A Kreml pedig feltehetőleg engedékeny lesz a visszatérést illetően, hiszen a béketárgyalásokkal párhuzamosan Oroszország már többször is jelezte, hogy szeretné, ha bizonyos nyugati vállalatok visszatérnének az országba.

Hasonló állásponton volt az amerikai elnök is, aki több alkalommal hangsúlyozta, hogy a béke megteremtésének részeként az amerikai vállalatok is megindulhatnak Oroszországba.