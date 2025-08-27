Trump szankciókkal fenyegette Ukrajnát

Az amerikai elnök a a kabinetülés után a háború lezárásáról is szót ejtett. Donald Trump szerint a konfliktus rendezése nehéz, ugyanakkor kész nyomást gyakorolni bárkire – így Ukrajnára is –, ha szükséges – írja az Origo.

Trump szerint ha kell, Ukrajnát is szankcionálja

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az amerikai elnök ennek kapcsán egyébként elmondta: véleménye szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij sem ártatlan.

Hetente több ezer fiatalt ölnek meg. Ha ezt meg tudom állítani szankciókkal vagy egy nagyon szigorú vámrendszerrel Oroszország vagy Ukrajna ellen – bárki ellen –, akkor meg fogom tenni

– fogalmazott az elnök.