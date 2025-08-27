TrumpUkrajnaEgyesült Államokorosz-ukrán háború

Trump szankciókkal fenyegette Ukrajnát

Az amerikai elnök egy sajtótájékoztatón arról beszélt: ha kell, mindkét felet büntetni fogja. Donald Trump szerint Zelenszkij sem ártatlan.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 8:15
Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az amerikai elnök a a kabinetülés után a háború lezárásáról is szót ejtett. Donald Trump szerint a konfliktus rendezése nehéz, ugyanakkor kész nyomást gyakorolni bárkire – így Ukrajnára is –, ha szükséges – írja az Origo

Trump szerint ha kell, Ukrajnát is szankcionálja
Az amerikai elnök ennek kapcsán egyébként elmondta: véleménye szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij sem ártatlan. 

Hetente több ezer fiatalt ölnek meg. Ha ezt meg tudom állítani szankciókkal vagy egy nagyon szigorú vámrendszerrel Oroszország vagy Ukrajna ellen – bárki ellen –, akkor meg fogom tenni

– fogalmazott az elnök. 

Trump élesen bírálta elődjét, Joe Bident, mondván, hogy az ő „alkalmatlansága” tette lehetővé Oroszország számára a teljes körű invázió megindítását. Az elnök szerint Ukrajna egy nála tizenötszörösen nagyobb ellenség ellen lépett háborúba, és esélye sem volt a gyors győzelemre. 

Egyúttal azonban Trump reményét fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij megállapodásra tud jutni. 

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

