Trump váratlan üzenetet küldött Taylor Swiftnek

Az amerikai elnök egy meglepő kérdést kapott a sajtótól. Donald Trumpot Taylor Swift eljegyzéséről kérdezték a kabinet tanácskozása után.

2025. 08. 27. 7:44
Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
Travis Kelce and Taylor Swift eljegyezték egymást, a hír pedig letarolta az internetet. Épp a hír robbanásakor tartott sajtótájékoztatót Donald Trump amerikai elnök is, akit meg is kérdeztek a hírről a Fox News beszámolója szerint.

Trump a pop hírekre is reagált
Trump a pophírekre is reagált. Fotó: AFP

Donald Trump láthatólag megmosolyogta a kérdést, de egyúttal sok sikert kívánt mind a futballistának, mind pedig az énekesnőnek.

– Szerintem nagyszerű játékos és egy nagyszerű srác – mondta az elnök Kelce kapcsán, míg Swiftet fantasztikus embernek nevezte. Utóbbi meglepte az újságírókat, miután Trumpnak korábban volt konfrontációja az énekesnővel, aki többször is nyilvánvalóvá tette: nem kedveli az elnököt. 

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

