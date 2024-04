Taylor Swift tudja, hogy kifizetődő Bident támogatni

A világhírű énekesnő, Taylor Swift még tavaly októberben lett milliárdos, de csak most került fel hivatalosan a Forbes amerikai magazin listájára, ahol rajta kívül még tizenhárom celeb található, köztük zenészek is. Ő azonban az egyetlen, aki kizárólag zenei tevékenységével tett szert ilyen vagyonra, egyéb vállalkozások indítása nélkül – mutat rá a magazin.

Taylor Swift (Fotó: Robyn Beck / AFP)

Egy felmérés szerint Taylor Swift befolyása a rajongóira akkora, hogy főleg a fiatal szavazók körében akár a novemberi amerikai elnökválasztás kimenetelére is hatással lehet. Bár az énekesnő idén eddig nyilvánosan egyik lehetséges jelöltet sem támogatta, négy évvel ezelőtt Joe Biden mostani elnök mellé állt. Nem véletlen, hogy a demokrata kampány a New York Times szerint ezúttal is szeretné megnyerni őt Biden támogatására.

Hogy ez sikerült-e, azt egyelőre nem lehet tudni. Amikor néhány hete egy televíziós műsorban az elnöknek szegezték a kérdést, ő elviccelte azt, mondván „ez titkos információ” – számol be róla a BBC.

Ez hálátlan lenne Taylor Swifttől

Donald Trump volt amerikai elnök szerint viszont hálátlanság lenne Swift részéről, ha az ellenfelét támogatná az idei elnökválasztáson, tekintve, hogy a pénze egy jelentős részét a Trump által 2018-ban aláírt zenei modernizációs törvénynek köszönheti.

Joe Biden semmit sem tett Taylorért, és soha nem is fog

– jegyezte meg Trump a Truth Social közösségi hálózaton közzétett posztjában.

A világhírű énekesnő idén több hónapos európai turnéra indul, amely azonban hazánkat nem érinti.

Borítókép: Taylor Swift amerikai énekes-dalszerző 2024. február 4-én (Fotó: Robyn Beck / AFP)