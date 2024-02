Lángolni fognak a stadionok – öt elképesztő turné Európában idén nyáron

Taylor Swift + Paramore – május–augusztus

Az amerikai énekesnőről talán túlzás nélkül kijelenthető, hogy a jelenkor talán legnagyobb popsztárja, mindezt a számok is bizonyítják: ő az egyetlen előadó, akinek hat albuma is egymillió feletti példányszámban kelt el, mindez a lemezeladás utáni korszakban pedig mondani sem kell, elképesztő teljesítmény. Sokan azonban értetlenül állnak a sikere előtt, hiszen ha kizárólag a zenei hangzását figyeljük, nem sokban különbözik az elmúlt húsz év kiemelkedően népszerű énekesnőitől, sőt olyan különleges imázst sem épített ki, mint mondjuk Lady Gaga.

Taylor Swift. Fotó: Zumapress

És részben talán ez is az oka annak, hogy ha elemezni kezdik a pályáját, a számait sosem teljes egészében vizsgálják, hanem csak azoknak a szövegeit. És utóbbiak valóban egyedülállóak, már amerikai egyetemeken is előadásokat tartanak róla, a YouTube-on pedig találunk olyan videókat, amelyekben Shakespeare-t kutató professzoroknak kell eltalálniuk, egy-egy sor vajon az angol drámaírótól vagy Taylor Swifttől származik-e, és a szakemberek nem mindig tudják a választ.

És a genderkérdésekkel foglalkozó, olykor feminista töltetű számokkal fiatalok millió nyilvánvalóan kiválóan tudnak rezonálni, ezt illusztrálja, hogy idén maratoni, három hónapos turnéra indul a sztár. Végigjárja Európa stadionjait – hazánkat mindez elkerüli, de Bécsben és Varsóban például három egymást követő napon is fellép.

Nem elhanyagolható adalék, hogy a körúthoz a Paramore is csatlakozott: az amerikai banda a kétezres évek elején a legnépszerűbb női énekes vezette pop-punk együttes volt, aztán idővel egyre populárisabb és alternatív irányt vettek, megsokszorozva a közönségüket, így ma már önmagukban is képesek arénákat megtölteni.

AC/DC – május–augusztus

A tavalyi év nagy rockzene-szenzációja volt, amikor az AC/DC hét év után ismét színpadra állt a kaliforniai Power Trip fesztiválon, ráadásul az énekesi pozícióba visszatért Brian Johnson, aki korábban kénytelen volt felhagyni a zenéléssel a halláskárosodása miatt.

Mint az amerikai beszámolókból kiderült, az ausztrál legendák abszolút csúcsformában voltak: tőlük nem meglepő módon a körítés monumentális volt, brutális méretű kivetítők és az égig felcsapó lángoszlopok maximalizálták a látványvilágot, de a zenei teljesítményük is hibátlan volt. Előkerültek a koncerten új számok, hiszen korábban a járvány miatt nem volt lehetőségük bemutatniuk élőben a 2020-ban megjelent Power Up című lemezük tételeit, de évtizedek óta nem játszott ritkaságok is tarkították a repertoárt, valamint természetesen a legnagyobb klasszikusok sem maradtak el.

Ekkor még csak találgatások voltak arról, vajon a fesztiválfellépés egyszeri alkalom volt-e, aztán nemrég robbant a hír, hogy szerencsére nem: az AC/DC valóban újraaktivizálta magát, és masszív turnéra indul, Európát sem kihagyva.

Hazánk sajnos nincs az állomások között, azonban a rajongóknak nem kell messzire utazni, ugyanis Bécsben és Pozsonyban is koncerteznek majd.

Metallica + Five Finger Death Punch, Architects, Ice Nine Kills, Mammoth WVH – május–július

Kevés együttesnek vannak olyan kritikus rajongói, mint a Metallicának: vannak, akik szerint az első három lemez után eladták magukat, mások az úgy nevezett Black Album megjelenését követően datálják a banda mélyrepülését, megint mások a rendkívül megosztó St. Anger című korongot átkozzák. Ugyanakkor ezek a vélemények nem ejtettek csorbát a zenekar népszerűségén, több mint harminc éve ugyanolyan magabiztosan töltik meg a stadionokat, a tavaly kiadott 72 Seasons című lemezük pedig még a leginkább fanyalgóbb hallgatóit is kielégítette. Nem véletlenül, az olyan friss dalaik, mint a Lux Æterna vagy a Screaming Suicide simán egy polcra tehetők a legnagyobb slágereikkel, és ezt nem csak mi gondoljuk így, hanem a zenekar is, legalábbis a tavaly őszi észak-amerikai turnén gyakran játszották azokat.

Idén nyáron Európát veszik célba, olyan előzenekarokkal, hogy a fellépéseik egy hatalmas egynapos fesztivál programjának is büszkeségére válnának. Közvetlenül előttük a magyar származású Báthory Zoltán alapította amerikai metalszenzáció, a Five Finger Death Punch lép fel, de a turnéhoz csatlakozik a metalcore-színtér egyik legnagyobb sztárja, az Architects, az ugyanezt a műfajt horrortematikával vegyítő Ice Nine Kills, valamint a klasszikus rockot játszó Mammoth WVH is.

És bár amikor 2018-ban a Metallica utoljára Magyarországon járt, pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket, ezúttal mégis kimaradunk a körútból, öröm az ürömben viszont, hogy legalább az előzenekarok nagy részét láthatjuk itthon is. A Five Finger Death Punch és az Ice Nine Kills a Barba Negrában ad közös koncertet júliusban, a Mammoth WVH pedig Slash előtt lép az MVM Dome-ban.

Green Day + The Hives, The Interrupters, Nothing But Thieves – június

A Green Day éppen harminc évvel ezelőtt jelentette meg a ma már igazi klasszikusnak számító Dookie című albumát, amellyel egy csapásra sztárrá váltak a punk-rock színtéren, majd amikor az ezredforduló környékén néhány vegyes fogadtatásban részesült lemez után csökkent a népszerűségük, akkor, kereken húsz éve, az American Idiottal nem csupán rendkívül látványosan tértek vissza, hanem azóta – rajongóbázis és anyagi sikerek tekintetében mindenképpen – a műfaj legsikeresebb bandájává váltak.

A dupla jubileum és az idén megjelent új, remekül sikerült albumuk, a Saviors jelenti az idei turné apropóját, így garantáltan olyan koncerteket adnak majd, amelyeket egy Green Day-rajongó sem szeretne kihagyni.

Olyan fesztiválokon lesznek főfellépők idén nyáron, mint a német Rock Am Ring, az osztrák Nova Rock vagy a svájci Greenfield Festival, az önálló koncertjeiken meg nem kisebb zenekarok kísérik őket, mint az egyik legsikeresebb svéd rock ’n’ roll banda, a The Hives, a kortárs punk-rock rendkívül gyorsan feltörekvő zenekara, a The Interrupters vagy a szintén nagyon népszerű brit alternatív rock formáció, a Nothing But Thieves.

Justin Timberlake – július–szeptember

Justin Timberlake a 2002-ben megjelent első albumával, a Justifieddal olyan látványosan robbant be a popzene világába, hogy ha azóta semmi mást nem csinált volna, valószínűleg akkor is szupersztárnak számítana a mai napig, főleg a jelenlegi, retróra nagyon fogékony korszakban. Akkoriban mind a könnyűzenei tévécsatornákon, mind a rádiókban állandóan szembejött a Cry Me A River című slágere, egy lakatlan szigetre kellett volna költöznünk ahhoz, hogy ne tanuljuk meg akkor is kívülről a szövegét, ha egyébként messziről elkerüljük a popot.

Az énekes annak ellenére is fenntartotta a népszerűségét, hogy igencsak szellősen jelentkezett új lemezekkel és nagyobb figyelmet fordított olykor a színészkedésre – amelyben egyébként kiváló –, mint a zenélésre. Idén hat év elteltével jelentkezett friss albummal, a korongot nem kapkodták el, állítólag négy esztendő leforgása alatt száz dalt írt, de ebből csak tizennyolc került fel a kiadványra. Az ezen szereplő friss sláger, a Selfish máris 16 milliós megtekintést generált a YouTube-on, így valószínűleg a július végén induló turnén nem éppen üres stadionok várják majd.

És bár aligha lehetne a Sziget Fesztivál jelenlegi arculatával kompatibilisebb előadót találni, a magyar rajongók pechére a rendezvény alatt épp Angliában koncertezik majd, ugyanakkor augusztusban még igencsak szellős a turnéja, így ugyan nagy tétben nem fogadnánk rá, de nem teljesen kizárt egy budapesti fellépés.



Borítókép: az AC/DC a Power Trip fesztiválon (Fotó: Getty Images/Kevin Mazur)