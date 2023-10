Idén októberben olyan esemény zajlott Indio városában, amely nemcsak Magyarországon, de szerte Nyugat-Európában is elképzelhetetlen lenne. Júliusban itthon több mint másfél évtized várakozás után lépett fel a Guns ’N Roses, Kaliforniában azonban a Power Trip nevű fesztiválon a másik stadionsztárral, az Iron Maidennel egy napon álltak színpadra, a Metallica Budapestet nagyjából tízévente ejti útba, az említett rendezvényen ezzel szemben egyenesen a progresszív metal éllovasának, a Tool kíséretében játszottak, a legnagyobb szenzációt azonban nem az előbbi két nap jelentette. Az AC/DC ugyanis az októberi rendezvényen először adott koncertet 2016 óta.

Az AC/DC a Power Trip fesztiválon (Fotó: Getty Images/Kevin Mazur)

Ki az AC/DC énekese és mi is történt Brian Johnsonnal?

Ráadásul az énekesi pozícióba visszatért Brian Johnson, aki halláskárosodása miatt az aktív zenélését kénytelen volt feladni hét évvel ezelőtt. A Rock or Bust nevű világturnén Axl Rose helyettesítette, és akkoriban nagyon úgy tűnt, soha nem is láthatjuk a banda frontembereként többet. Az már csak tényleg hab a tortán, hogy a nem kisebb együttes társaságában, mint a heavy-metal kulcsnevének számító Judas Priest kíséretében borították lángba a nyugati parti várost. Apró érdekesség még, hogy eredetileg utóbbi helyett Ozzy Osbourne vezette volna fel az ausztrál legendákat, de a sokkrocker az egészségügyi állapota miatt – akárcsak az idén májusra hirdetett budapesti koncertet –, ezt a fellépést is lemondani kényszerült.

A fesztiválozóknak egyébként alaposan a zsebükbe kellett nyúlniuk, a legolcsóbb háromnapos bérlet hatszáz dollárba, azaz bő kétszázezer forintba került, és ebben persze sem a szállás, sem a fogyasztás nem volt benne, de Indio igencsak közel fekszik az Egyesült Államok egyik leggazdagabb településéhez, Palms Springshez, így a számunkra felfoghatatlan összegeket arrafelé valószínűleg vállrándítással pengették ki.

De térjünk át a lényegre, hogy milyen teljesítményt is nyújtott az immáron kereken fél évszázada alakult együttes. Az eseményen sajnos nem tudtunk ott lenni, a tengerentúli sajtóban azonban számos beszámoló született. A rajongók legnagyobb érvágását mindenképpen az jelentette, hogy Phil Rudd dobos nem vehetett részt a koncerten, ugyanis drogbirtoklás és halálos fenyegetés vádja miatt a mai napig eljárások folynak ellene, a helyét ezúttal Matt Laug vette át, aki korábban mások mellett Slashnek és Alice Coopernek is diktálta az ütemet. Angus Young gitáros, a formáció egyetlen ma is aktív alapítótagja azonban nem hiányzott a felállásból

Hány dalt játszott az együttes a Power Trip fesztiválon és mely albumok kerültek előtérbe?

Phil Rudd távollétét leszámítva azonban nem lehetett panasza a látogatóknak: az AC/DC a legutóbbi, 2020-ban kiadott Power Up című albumát a megjelenés idején a járvány miatt nem volt lehetősége megturnéztatni, most azonban első alkalommal játszották el a korongról a Demon Fire és a Shot in the Dark című dalokat. Az új szerzemények mellett más különlegességek is terítékre kerültek: az együttes a pályája során első alkalommal indította a fellépését az 1978-as If You Want Blood (You've Got It) című dalával, valamint egy, a VH1 zenei csatornának adott műsort leszámítva először zendült fel a Riff Raff, szintén ugyanebből az évből, de előkerült a 2003 óta nem játszott szám, a Stiff Upper Lip is. Az már kevésbé meglepő, hogy a műsor gerincét a három leghíresebb albumuk, a Back in Black, a Let There Be Rock és a Highway To Hell alkotta és az is természetes, hogy az olyan szuperslágerek, mint az utóbb említett lemez címadó száma, vagy a T. N. T., a Hells Bells, a Thunderstruck, a Shoot to Thrill mind elhangoztak, majd a huszonnégy dalból álló fellépést For Those About to Rock (We Salute You) zárta. És említeni sem kell, hogy

az AC/DC ezúttal sem fogta vissza magát a tálalás tekintetében, brutális méretű kivetítők mellett többemeletes lángoszlopok kísérték a show-t.

Arról egyelőre csak spekulációkat hallani, hogy a fesztiválfellépést turné is követi, esetleg Európát is útba ejti-e Ausztrál legenda, mindenesetre simán benne van a pakliban, hogy az olyan júniusi gigarendezvényeken, mint a francia Hellfesten, a belga Graspop Metal Meetingen vagy az angol Download Festivalon főfellépőként térhetnek vissza, számunkra azonban a legnagyobb öröm az lenne, ha a Puskás Arénában is koncerteznének és 2009 után ismét láthatnánk őket.

A Power Trippen adott show-t az alábbi – sajnos mobiltelefonnal készült – videóban azonban teljes egészében megtekinthetik.

