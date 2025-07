Trump konvoja hatalmas feltűnést okozott a skót utakon + videó

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, még Trumptól is szokatlan dolog miatt utazott Skóciába. Az amerikai elnök látogatása komoly politikai visszhangot váltott ki, mivel amerikai állami ügyeket ment intézni Skóciába, de egyúttal felavatta saját golfpályáját is. Donald Trump amerikai elnök péntek este érkezett Skóciába egy négynapos látogatásra. Az Air Force One a prestwicki repülőtéren landolt, ahonnan a konvoj a dél-ayrshire-i Trump Turnberry golfkomplexumhoz hajtott. A látogatás első napját az elnök golfozással töltötte – írja a BBC.

Trump felavatta új golfpályáját Skóciában (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

A mostani látogatás során Trump találkozik Skócia első miniszterével, John Swinney-vel, valamint Keir Starmer brit miniszterelnökkel is.

Borítókép: Trump válaszolt az újságírói kérdésekre (Fotó: AFP)