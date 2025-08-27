Északi Áramlat elleni robbantás: újabb részletek láttak napvilágot a titokzatos akcióról

Rendkívüli

Egy ukrán férfi vezetésével hét fős csapat hajtotta végre a merényletet, amely megrengette Európa energiabiztonságát. Az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása mögött álló csoport tagjai között búvárok és robbantási szakértő is volt. A művelet koordinátorát, egy volt ukrán tisztet, nemrég Olaszországban tartóztatták le. A szálak egészen Kijevig vezethetnek, miközben Európa még mindig küzd az energiaválság következményeivel.

Kozma Zoltán
2025. 08. 27. 6:41
Egyre erősebb az ukrán szál a robbantásban (Fotó: AFP)
Új részletek derültek ki az Északi Áramlat gázvezetékek ellen elkövetett robbantásokról. Az európai elfogatóparancs szerint, amely a RIA Novosztyi hírügynökség birtokába jutott, hét fős csoport hajtotta végre a támadást, köztük a művelet koordinátora, az Olaszországban letartóztatott ukrán állampolgár, Szerhij Kuznyecov.

Az Északi Áramlat felrobbantása hatalmas gondot okozott Európának (Fotó: AFP)
Az Északi Áramlat felrobbantása hatalmas gondot okozott Európának (Fotó: AFP)

Kuznyecov feladata volt a teljes művelet koordinálása és a legénység irányítása, amely egy vitorlás jacht kapitányából, négy búvárból és egy robbantási szakértőből állt

 – áll a dokumentumban.

Az Északi Áramlat robbantóit erős szálak fűzik Ukrajnához

A robbantószerkezetek 2022. szeptember 22-i telepítése után a csoport visszatért Wiek kikötőjébe, majd Kuznyecovot Ukrajnába szállították. 

Négy nappal később, szeptember 26-án történtek a robbanások, amelyek több száz méteres szakaszokon is megszakították a csővezetékeket, súlyos károkat és jelentős gázszivárgást okozva a Balti-tengerben.

A vádlott és társai célja az volt, hogy hosszú távon megakadályozzák az Oroszországból Németországba irányuló gázszállítást

 – pontosít az elfogatóparancs.

Az olasz hatóságok tartóztatták le a 49 éves Kuznyecovot Rimini tartományban, német ügyészségi kérésre.

A The Wall Street Journal információi alapján Kuznyecov az ukrán fegyveres erők nyugalmazott kapitánya, aki korábban az ukrán biztonsági szolgálatnál (SZBU) szolgált. Feltételezések szerint őt és más katonákat 2022 májusában béreltek fel a szabotázs végrehajtására.

Az Északi Áramlat és az Északi Áramlat-2 gázvezetékeken 2022. szeptember 26-án történtek robbanások. Németország, Dánia és Svédország nem zárta ki a szabotázs lehetőségét. Az üzemeltető Nord Stream AG közölte, hogy a károk példa nélküliek, a javítás időtartama nem becsülhető meg.

Borítókép: Egyre erősebb az ukrán szál a robbantásban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

