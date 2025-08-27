Északi Áramlat elleni robbantás: újabb részletek láttak napvilágot a titokzatos akcióról

Az olasz hatóságok tartóztatták le a 49 éves Kuznyecovot Rimini tartományban, német ügyészségi kérésre.

A The Wall Street Journal információi alapján Kuznyecov az ukrán fegyveres erők nyugalmazott kapitánya, aki korábban az ukrán biztonsági szolgálatnál (SZBU) szolgált. Feltételezések szerint őt és más katonákat 2022 májusában béreltek fel a szabotázs végrehajtására.

Az Északi Áramlat és az Északi Áramlat-2 gázvezetékeken 2022. szeptember 26-án történtek robbanások. Németország, Dánia és Svédország nem zárta ki a szabotázs lehetőségét. Az üzemeltető Nord Stream AG közölte, hogy a károk példa nélküliek, a javítás időtartama nem becsülhető meg.

Borítókép: Egyre erősebb az ukrán szál a robbantásban (Fotó: AFP)