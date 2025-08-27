Északi Áramlat elleni robbantás: újabb részletek láttak napvilágot a titokzatos akcióról

Új részletek derültek ki az Északi Áramlat gázvezetékek ellen elkövetett robbantásokról. Az európai elfogatóparancs szerint, amely a RIA Novosztyi hírügynökség birtokába jutott, hét fős csoport hajtotta végre a támadást, köztük a művelet koordinátora, az Olaszországban letartóztatott ukrán állampolgár, Szerhij Kuznyecov.
Kuznyecov feladata volt a teljes művelet koordinálása és a legénység irányítása, amely egy vitorlás jacht kapitányából, négy búvárból és egy robbantási szakértőből állt
– áll a dokumentumban.