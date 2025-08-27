Rendkívüli

Visszaerősödött a Fidesz a nyáron, újra jelentősebb az előnye a Tiszával szemben

Nemzeti GárdahalálbüntetésTrump

Trump bejelentette a halálbüntetést

Donald Trump halálbüntetést helyezett kilátásba az ellen, aki Washingtonban, az Egyesült Államok fővárosában gyilkosságot követ el a jövőben. Trump elnök erről kormányának nyilvános ülésén beszélt kedden.

Forrás: MTI2025. 08. 27. 6:18
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az elnök a kabinetülésen áttekintette a fővárosban augusztus első felében indított közbiztonsági intézkedéssorozatot, aminek keretében a Nemzeti Gárda katonáit Washingtonba rendelte, és a főváros rendőrségét átmeneti időre szövetségi irányítás alá vonta.

Trump rendet tesz Washingtonban (Fotó: AFP)
Trump rendet tesz Washingtonban. Fotó: AFP

Kifejtette, hogy a legsúlyosabb büntetés nagyon erős megelőző hatást gyakorol a bűnelkövetésre.

Jelenleg Washington jogrendjében, mintegy két tucat szövetségi állammal egyetemben, nem szerepel a halálbüntetés lehetősége, miután azt törölték.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy a közbiztonság javítása érdekében megkezdett akció nyomán a fővárosban két hét alatt ezernél is több embert vettek őrizetbe bűncselekmény elkövetése miatt vagy annak gyanújával, köztük törvénytelenül az országban tartózkodó bűnelkövetőket, valamint illegálisan tartott fegyverek tucatjait kobozták el.

A washingtoni bűnelkövetési statisztika szerint augusztus 11-ét követően csaknem két héten át nem történt emberölés a város területén, az első ilyen eset miatt kedden indult nyomozás.

Az amerikai elnök januári hivatalba lépése óta a hetedik ülést tartotta a teljes kabinetje számára. A második Trump-adminisztráció újítása, hogy a megbeszélések nagy része nyilvános, élő közvetítésben követhető, a jelen lévő fehér házi tudósítók pedig kérdezhetnek az elnöktől és a kormánytagoktól.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

