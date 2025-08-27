Trump bejelentette a halálbüntetést

Az elnök a kabinetülésen áttekintette a fővárosban augusztus első felében indított közbiztonsági intézkedéssorozatot, aminek keretében a Nemzeti Gárda katonáit Washingtonba rendelte, és a főváros rendőrségét átmeneti időre szövetségi irányítás alá vonta.

Trump rendet tesz Washingtonban. Fotó: AFP

Kifejtette, hogy a legsúlyosabb büntetés nagyon erős megelőző hatást gyakorol a bűnelkövetésre.

Jelenleg Washington jogrendjében, mintegy két tucat szövetségi állammal egyetemben, nem szerepel a halálbüntetés lehetősége, miután azt törölték.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy a közbiztonság javítása érdekében megkezdett akció nyomán a fővárosban két hét alatt ezernél is több embert vettek őrizetbe bűncselekmény elkövetése miatt vagy annak gyanújával, köztük törvénytelenül az országban tartózkodó bűnelkövetőket, valamint illegálisan tartott fegyverek tucatjait kobozták el.