Cenzúrázta hősét a Real Madrid a BL-ben, amikor Lionel Messi volt a téma

A Real Madrid továbbjutása eddig sem volt kérdés a Bajnokok Ligája csoportköréből, a királyi gárda négyből négy győzelemmel a háta mögött fogadta a Napolit, azonban az olasz együttesnek még volt minimális esélye arra, hogy megelőzze Carlo Ancelotti csapatát, és a kilencedik percben Giovanni Simeone góljával meg is szerezte a vezetést. A Realnak a döntetlen is elég lett volna a csoportgyőzelem bebiztosításához, s ebből a szempontból a kulcsfontosságú egyenlítő gólt Rodrygo szerezte már a 11. percben, ami után a Real fordított is, s végül 4-2-re megnyerte a meccset, megőrizve a tökéletes mérlegét. Aztán következett a nem várt cenzúra.

Rodrygo fontos gólt lőtt a Napoli ellen, de Messiről nem beszélhetett a meccs után. Fotó: EPA/JUANJO MARTIN

A mérkőzés egyik hőse, Rodrygo nyilatkozatából a spanyol Marca sportlap a cikke címében is azt a részt emelte ki, miszerint a Real Madrid tiltása miatt nem beszélhet Lionel Messi traumájáról a brazil Maracana stadionban. Mint ismert, a múlt héten rendezték a Brazília–Argentína világbajnoki selejtezőt, amelyet véres lelátói tömegverekedés vezetett fel, Messi és társai tehetetetlenül figyelték az eseményeket, a helyszínen lévő családjukat is féltették, és tiltakozásul be is vonultak az öltözőbe. A meccset végül lejátszották, Argentína 1-0-ra nyert, de Messi igencsak felháborodott a történtek miatt.