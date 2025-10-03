  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Vinícius megsértődött és máris kiégett? Képtelen tartani a lépést Yamallal
Viníciuspiaci értékLamine YamalReal Madrid

Vinícius megsértődött és máris kiégett? Képtelen tartani a lépést Yamallal

Árulkodó a tendencia a Transfermarkt szerint. Vinícius Júnior piaci értéke a csúcsot jelentő 200 millió euróról előbb 170-re, majd a csütörtöki frissítés után 150 millióra zuhant. A Real Madrid brazil szélsője ezzel a hatodik helyre csúszott vissza, miközben a mindössze 18 éves Lamine Yamal 200 millióval vezeti a rangsort.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 6:00
Lamine Yamal már rég nem tisztes távolságból követi Vinicius Juniort Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Transfermarkt elemzése szerint Vinícius értékvesztése több tényezőből adódik. „A tavalyi Aranylabda-választás óta (a Real Madrid és Vinícius hisztizett, amiért a brazil szélső csak második lett) Vini sokat veszített a presztízséből, a róla szóló viták a pályán nyújtott teljesítményére is hatással voltak” – fogalmazott Tobias Blaseio, a portál spanyol piaciérték-koordinátora.

Vinícius Junior és Lamine Yamal. A Real Madrid brazil szélsője nem tudja megállítani a Barcelona csodatinijét, akinek kilőtt a piaci értéke
Vinícius Júnior és Lamine Yamal. A Real Madrid brazil szélsője nem tudja megállítani a Barcelona csodatinijét, akinek kilőtt a piaci értéke. Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Hozzátette: az edzőváltás is rontott a helyzetén, hiszen Xabi Alonso Mbappét preferálja középcsatárként, miközben a fiatal Mastantuono és Arda Güler egyre több játékidőt kap. Vinícius ugyan négy gólnál és öt gólpassznál jár 15 tétmeccsen, de ez már kevés ahhoz, hogy tartsa korábbi státusát.

Vinícius visszaesése, Yamal rakétaszerű emelkedése

Vinícius felemelkedése évekkel ezelőtt kezdődött, amikor 18 évesen a Flamengo tehetségeként Madridba szerződött, és hamar a Real Madrid kulcsfigurája lett. Értéke 200 millió euróra emelkedett, amivel egykor a világ legértékesebb játékosai közé tartozott. Most azonban 25 évesen megtorpant, sőt mind az értéke, mind a presztízse, mind a teljesítménye visszaesett.

Ezzel szemben Lamine Yamal, a Barcelona tinisztárja már 18 évesen elérte a 200 milliós értéket. A spanyol szélső villámgyorsan vált generációja ikonikus alakjává, és úgy tűnik, hamarabb lett a futballpiac legnagyobb értéke, mint Vinícius fénykorában.

A két játékos pályája ezzel éles kontrasztot mutat: míg a madridi brazil süllyedőben, a katalán tini meredeken emelkedik. Közös vonás bennük, hogy az Aranylabda-szavazásról idén Lamine Yamal is csalódottan, sőt sértődötten távozott , miután Ousmane Dembélé kapta a rangos trófeát.

A Real Madrid nyert és veszített is

A Real Madrid játékosai közül Rodrygo értéke is esett, Franco Mastantuono, Arda Güler, Dean Huijsen és Álvaro Carreras értéke viszont emelkedett, miközben Jude Bellingham és Kylian Mbappé tartja az árát.

Piaci érték, a top 10

  1. Lamine Yamal (Barcelona, 18, jobbszélső) – 200 millió €
  2. Jude Bellingham (Real Madrid, 22, támadó középpályás) – 180 millió €
  3. Erling Haaland (Manchester City, 25, középcsatár) – 180 millió €
  4. Kylian Mbappé (Real Madrid, 26, középcsatár) – 180 millió €
  5. Bukayo Saka (Arsenal, 24, jobbszélső) – 150 millió €
  6. Vinícius Júnior (Real Madrid, 25, balszélső) – 150 millió €
  7. Pedri (Barcelona, 22, középpályás) – 140 millió €
  8. Florian Wirtz (Leverkusen, 22, támadó középpályás) – 140 millió €
  9. Jamal Musiala (Bayern, 22, támadó középpályás) – 140 millió €
  10. Federico Valverde (Real Madrid, 27, középpályás) – 130 millió €
     

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.