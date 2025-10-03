Vinícius megsértődött és máris kiégett? Képtelen tartani a lépést Yamallal

A Transfermarkt elemzése szerint Vinícius értékvesztése több tényezőből adódik. „A tavalyi Aranylabda-választás óta (a Real Madrid és Vinícius hisztizett, amiért a brazil szélső csak második lett) Vini sokat veszített a presztízséből, a róla szóló viták a pályán nyújtott teljesítményére is hatással voltak” – fogalmazott Tobias Blaseio, a portál spanyol piaciérték-koordinátora.

Vinícius Júnior és Lamine Yamal. A Real Madrid brazil szélsője nem tudja megállítani a Barcelona csodatinijét, akinek kilőtt a piaci értéke. Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Hozzátette: az edzőváltás is rontott a helyzetén, hiszen Xabi Alonso Mbappét preferálja középcsatárként, miközben a fiatal Mastantuono és Arda Güler egyre több játékidőt kap. Vinícius ugyan négy gólnál és öt gólpassznál jár 15 tétmeccsen, de ez már kevés ahhoz, hogy tartsa korábbi státusát.

Vinícius visszaesése, Yamal rakétaszerű emelkedése

Vinícius felemelkedése évekkel ezelőtt kezdődött, amikor 18 évesen a Flamengo tehetségeként Madridba szerződött, és hamar a Real Madrid kulcsfigurája lett. Értéke 200 millió euróra emelkedett, amivel egykor a világ legértékesebb játékosai közé tartozott. Most azonban 25 évesen megtorpant, sőt mind az értéke, mind a presztízse, mind a teljesítménye visszaesett.

Ezzel szemben Lamine Yamal, a Barcelona tinisztárja már 18 évesen elérte a 200 milliós értéket. A spanyol szélső villámgyorsan vált generációja ikonikus alakjává, és úgy tűnik, hamarabb lett a futballpiac legnagyobb értéke, mint Vinícius fénykorában.

A két játékos pályája ezzel éles kontrasztot mutat: míg a madridi brazil süllyedőben, a katalán tini meredeken emelkedik. Közös vonás bennük, hogy az Aranylabda-szavazásról idén Lamine Yamal is csalódottan, sőt sértődötten távozott , miután Ousmane Dembélé kapta a rangos trófeát.

A Real Madrid nyert és veszített is

A Real Madrid játékosai közül Rodrygo értéke is esett, Franco Mastantuono, Arda Güler, Dean Huijsen és Álvaro Carreras értéke viszont emelkedett, miközben Jude Bellingham és Kylian Mbappé tartja az árát.

