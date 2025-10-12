A hihetetlen Haaland nemcsak Messit és Ronaldót, hanem Puskást is megelőzte

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet összeállítása szerint Erling Haaland 25 évesen és 82 naposan érte el, sőt lépte is túl a félszázas határt (jelenleg 51 gólnál tart 46 válogatott fellépésén), míg Kocsis Sándor, a magyar Aranycsapat támadója 24 éves és 363 napos korában jutott el az ötven gólig a románokkal szemben 1954. szeptember 19-én 5:1-re megnyert felkészülési meccsen.

Erling Haaland továbbra is elképesztő ütemben termeli a gólokat. Fotó: Anadolu/Halil Sagirkaya

Az európai korlistán a harmadik helyen is magyar játékos van: Puskás Ferenc, az ötvenes évek Aranycsapatának kapitánya 25 éves és 114 napos volt, amikor elérte az ötvengólos mérföldkövet a törökök elleni 7:1-es siker alkalmával, a helsinki olimpián 1952. július 24-én.

Érdekesség, hogy a norvég csatár a mérkőzések számában rekordot írt, többek között Lionel Messit és Cristiano Ronaldót is lehagyta gyorsaságban, ugyanis 46 mérkőzés elég volt neki a félszázados mérföldkőhöz, míg a két legendának ehhez több mint száz összecsapás kellett.