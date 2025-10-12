  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A hihetetlen Haaland nemcsak Messit és Ronaldót, hanem Puskást is megelőzte
iffhsPuskás FerencKocsis SándorErling Haaland

A hihetetlen Haaland nemcsak Messit és Ronaldót, hanem Puskást is megelőzte

Kocsis Sándor után Erling Haaland a második legfiatalabb európai labdarúgóként érte el válogatottjában az ötven gólt, miután az Izrael elleni, szombati világbajnoki selejtezőn aratott 5-0-s győzelemhez három góllal járult hozzá norvég színekben. Haaland ebben a tekintetben Puskás Ferencet is megelőzte, aki így visszacsúszott a harmadik helyre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 13:05
Puskást, Messit és Cristiano Ronaldót is lehagyta a norvég zseni Fotó: Halil Sagirkaya Forrás: Anadolu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet összeállítása szerint Erling Haaland 25 évesen és 82 naposan érte el, sőt lépte is túl a félszázas határt (jelenleg 51 gólnál tart 46 válogatott fellépésén), míg Kocsis Sándor, a magyar Aranycsapat támadója 24 éves és 363 napos korában jutott el az ötven gólig a románokkal szemben 1954. szeptember 19-én 5:1-re megnyert felkészülési meccsen.

Erling Haaland továbbra is elképesztő ütemben termeli a gólokat
Erling Haaland továbbra is elképesztő ütemben termeli a gólokat. Fotó: Anadolu/Halil Sagirkaya

Az európai korlistán a harmadik helyen is magyar játékos van: Puskás Ferenc, az ötvenes évek Aranycsapatának kapitánya 25 éves és 114 napos volt, amikor elérte az ötvengólos mérföldkövet a törökök elleni 7:1-es siker alkalmával, a helsinki olimpián 1952. július 24-én.  

Érdekesség, hogy a norvég csatár a mérkőzések számában rekordot írt, többek között Lionel Messit és Cristiano Ronaldót is lehagyta gyorsaságban, ugyanis 46 mérkőzés elég volt neki a félszázados mérföldkőhöz, míg a két legendának ehhez több mint száz összecsapás kellett.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu